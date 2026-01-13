Arbeloa e Carrick: perché due big del calcio mondiale puntano sugli allenatori fatti in casa

Allo United la situazione è simile ma più complessa. Qui non è una tipologia di allenatore, quella costantemente ricercata. E' l'allenatore per antonomasia. O meglio, il boss. E cioè Sir Alex Ferguson. Da quando ha deciso di mollare la panchina, il Manchester, oltre a non aver più vinto il campionato, si è totalmente perso. Sono arrivati tecnici che hanno fatto la storia del calcio, come Van Gaal e Mourinho, altri preparatissimi come Rangnick, o allenatori considerati il top del momento (vedi Ten Hag e Amorim). Qualcuno ha portato a casa qualche coppa ma nulla di più. Ecco perché, costantemente, si cerca di tornare ai tempi d'oro della gestione di Sir Alex in un continuo loop temporale che riporta in panchina ex giocatori di quel periodo. E' successo con Solskjaer, candidato anche in questa occasione ma poi scartato, Fletcher, giusto per un paio di partite e ora Carrick, già alla guida a interim del club nel 2021. L'ex centrocampista ha accettato tutte le clausole del contratto che lo United gli ha proposto ed è pronto al debutto nel derby con il City. Il neo allenatore sarà annunciato a ore e ha già avuto endorsement importanti come quello di Cristiano Ronaldo che lo ha definito: "Un personaggio di classe destinato a diventare un grande allenatore. Personalmente, sono orgoglioso di aver giocato con lui al mio fianco e di averlo avuto come allenatore in panchina". Poi non hanno messo il loro veto i veri protagonisti del mercato mancuniano: gli ex giocatori diventati opinionisti di fama come Rio Ferdinand, Roy Keane e Gary Neville. Sono quelli che difendono la tradizione e che non amano particolarmente chi si permette di cambiarla, come Amorim colpevole di aver scelto la difesa a tre. Allo United si vive di 4-4-2, al massimo è consentito un 4-2-3-1. Scommettiamo che sarà il sistema scelto da Carrick?