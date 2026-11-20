Vinicius Jr. "è un giocatore incredibile. Lo vogliamo, ne abbiamo bisogno e lo sosteniamo, ma qui nessuno riceve un trattamento di favore. Nessuno ha il posto garantito; i giocatori devono guadagnarselo con il duro lavoro". Parola di Jose Mourinho, allenatore del Real Madrid, parlando in conferenza stampa in vista della partita contro il Celta in campionato, a proposito del futuro dell'asso brasiliano. "Il Real Madrid ha bisogno di una rosa forte, ricca di giocatori di qualità. Quanto a questo dibattito sul 'giocherà o non giocherà'... ho a disposizione 23 o più giocatori, il che significa che inevitabilmente qualcuno dovrà finire in tribuna. È questo il tipo di ambiente che voglio per il Real Madrid", ha aggiunto lo Special One parlando con i media spagnoli. "Vini è davvero parte integrante del gruppo ed è fortemente determinato a tornare a essere un giocatore decisivo per il Madrid, come lo è stato per tanti anni", ha ribadito Mourinho.