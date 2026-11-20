Vinicius Jr. "è un giocatore incredibile. Lo vogliamo, ne abbiamo bisogno e lo sosteniamo, ma qui nessuno riceve un trattamento di favore. Nessuno ha il posto garantito; i giocatori devono guadagnarselo con il duro lavoro". Parola di Jose Mourinho, allenatore del Real Madrid, parlando in conferenza stampa in vista della partita contro il Celta in campionato, a proposito del futuro dell'asso brasiliano. "Il Real Madrid ha bisogno di una rosa forte, ricca di giocatori di qualità. Quanto a questo dibattito sul 'giocherà o non giocherà'... ho a disposizione 23 o più giocatori, il che significa che inevitabilmente qualcuno dovrà finire in tribuna. È questo il tipo di ambiente che voglio per il Real Madrid", ha aggiunto lo Special One parlando con i media spagnoli. "Vini è davvero parte integrante del gruppo ed è fortemente determinato a tornare a essere un giocatore decisivo per il Madrid, come lo è stato per tanti anni", ha ribadito Mourinho.
L'ex tecnico di Inter e Roma ha parlato anche del futuro di Endrick, che trova poco spazio e sulle cui tracce ci sono anche diverse squadre italiane come il Milan e la stessa Roma. "Si sta comportando molto bene qui. Per me, il Real Madrid è più importante di Endrick. Gli voglio molto bene e tengo molto a lui; ho bisogno di lui. Ecco la risposta. I club e gli agenti possono avere le loro idee - ha detto Mourinho - ma se il Real Madrid decide diversamente, la scelta va rispettata. Detto questo, sia il club che io sappiamo che si tratta di un giocatore importante".
Infine poche parole sull'addio di Cristiano Ronaldo al Portogallo. "Da portoghese desidero sempre che il Portogallo vinca, per il resto me ne chiamo fuori e non aggiungo altro", ha concluso Mourinho.