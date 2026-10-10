Vinicius, è davvero un periodo no: la panchina poi il rosso per aver tirato i capelli a Saliba

Tutto il mondo da settimane parla di lui, molti sostengono che non sia neanche “il vero lui”, in Spagna scrivono che la fidanzata lo avrebbe lasciato e anche in campo le cose non vanno bene. È davvero un periodo difficile per Vinicius Junior, che dopo le deludenti prestazioni con la maglia del Brasile durante la sosta ha iniziato la partita con il Villarreal dalla panchina. Mourinho lo ha poi mandato in campo al 52’, un gol annullato dal Var e poi, al 73’ il cartellino rosso che ha fatto letteralmente infuriare l’attaccante brasiliano: mentre stava ripiegando difensivamente con Mou che lo incitava dalla panchina, Vini ha probabilmente involontariamente tirato i capelli di Saliba, il Var ha richiamato l’arbitro che gli ha mostrato il rosso diretto facendo impazzire Vini, che ha protestato in modo veemente col direttore di gara.