L'INIZIATIVA

Nasce il Memorial Fc Barcelona, cimitero per i tifosi al Camp Nou

Il club fa cassa con una struttura da 1500 metri quadri, 2500 euro per un loculo

di Redazione Sportmediaset
12 Nov 2026 - 12:53
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Dato che l'amore per la propria squadra del cuore è eterno, il Barcellona ha dato vita a una iniziativa a dir nulla curiosa. Si tratta del progetto del Memorial Fc Barcelona (apertura prevista 2027) che offre ai tifosi l'opportunità di essere tumulati in un cimitero da 1500 metri quadrati a fianco dello stadio del cuore, nel caso specifico del Camp Nou. Un'idea - già in atto altrove, in Spagna e Brasile - che permetterà al club di fare cassa visti i debiti accumulati anche per la ristrutturazione dello stadio: 2500 euro la spesa minima per un loculo, più successivi oneri annuali.

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