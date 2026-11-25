Classe 2008, Paratici è figlio di Fabio, già dirigente della Juventus e oggi alla Fiorentina. Prima di arrivare nella Capitale, ha maturato esperienze con Pro Vercelli e Sampdoria. Destro naturale, abbina duttilità — potendo agire sia da riferimento centrale sia sull'esterno — a rapidità, attacco alla profondità e senso del gol. Nella stagione 2024-25 si era già messo in luce in blucerchiato fino a ritagliarsi spazio in Primavera, proseguendo poi un percorso di crescita costante a Roma.