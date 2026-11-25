Baby Paratici, altro show in Youth League: doppietta al Psg e messaggio a Gasperini
Lorenzo Paratici, figlio di Fabio direttore sportivo della Fiorentina, ha messo a segno una doppietta decisiva per la Roma nella sfida di Youth League sul campo dei francesi
Colpo esterno di prestigio per la Roma Primavera in Youth League: i giallorossi espugnano il campo del Psg per 2-1 e staccano il pass per il turno successivo. A trascinare la squadra è Lorenzo Paratici, vero mattatore della serata con una prestazione di altissimo livello. L'attaccante classe 2008 mette a segno entrambi i gol decisivi, risultando determinante per la qualificazione e confermando maturità e concretezza.
La squadra allenata da Mattia Scala indirizza il match soprattutto nei primi quarantacinque minuti, interpretati con personalità e incisività negli ultimi metri. Paratici si prende la scena realizzando due reti che mettono la gara in discesa. Nella seconda metà dell'incontro, invece, i capitolini devono soffrire e compattarsi per reggere l'urto del Psg, riuscendo a proteggere il vantaggio fino al fischio finale. Il 2-1 conclusivo premia lo spirito di sacrificio del gruppo nei momenti di maggiore spinta avversaria.
Sul piano personale, la doppietta in trasferta rappresenta un altro tassello chiave nella crescita del numero nove giallorosso, che sale così a quota sei centri in Youth League. Lo stato di forma dell'attaccante passa anche dal campionato, dove aveva già trovato due gol nel 4-2 sul Cesena: quattro reti in due gare consecutive che testimoniano continuità realizzativa e peso specifico nei match chiave, alimentando le attese su uno dei profili più promettenti del vivaio.
Classe 2008, Paratici è figlio di Fabio, già dirigente della Juventus e oggi alla Fiorentina. Prima di arrivare nella Capitale, ha maturato esperienze con Pro Vercelli e Sampdoria. Destro naturale, abbina duttilità — potendo agire sia da riferimento centrale sia sull'esterno — a rapidità, attacco alla profondità e senso del gol. Nella stagione 2024-25 si era già messo in luce in blucerchiato fino a ritagliarsi spazio in Primavera, proseguendo poi un percorso di crescita costante a Roma.
Il suo talento ha attirato anche l'attenzione di Gasperini, che già nel settembre 2025 lo aveva schierato nell'amichevole con il Roma City, ricevendo in cambio una tripletta, prima di inserirlo tra i convocati per la sfida di Serie A contro il Genoa. Tra campionato giovanile e coppa europea, il giovane attaccante continua a mettersi in mostra: il percorso verso il calcio professionistico è ancora lungo, ma le basi per affermarsi sono solide.