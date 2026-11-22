Pomeriggio ad altissima tensione per il Barcellona, che rischia grosso e sconfigge 3-2 il Villarreal con una poderosa rimonta nella ripresa. I blaugrana approcciano infatti malissimo il match, subendo due gol in sei minuti: gran rete di Buchanan al 4' e raddoppio di Oluwaseyi in ripartenza. Il Submarino Amarillo sfiora anche il tris con Mikautadze, poi il Barça riprende il controllo: Raphinha sfiora la rete, Yamal sbaglia un rigore al 22' prendendosela col forte vento. I blaugrana continuano a spingere, ma non sfondano per la rabbia di Flick: 2-0 Villarreal al riposo. Nella ripresa il Barcellona è incredibilmente aggressivo e sfiora a più riprese il gol, col palo di Cancelo e la gran parata di Gulacsi su Fermin. La meritata rete del 2-1 nasce da un corner corto, con l'incornata di Gerard Martin al 56', e in dieci minuti ecco la rimonta. Fermin Lopez pareggia infatti i conti al 60', poi arriva la sfortunata autorete di Navarro per il definitivo 3-2. Il Barça non molla e sfiora a più riprese il poker: imprecisi Gordon, Olmo e Yamal. Nel finale il Villarreal ci riprova, ma si spegne quando resta in dieci per il doppio giallo a Navarro (93'). Vince dunque il Barcellona, che torna a +3 sul Real Madrid: 36 punti per Flick, 33 per Mou. Villarreal fermo a quota 15 punti, dopo un primo tempo da sogno.