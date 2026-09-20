DOPO IL DERBY

Real, furia Mourinho contro l'arbitro: "Un mediocre senza esperienza, non ha retto la pressione"

Il tecnico dei merengues all'attacco dopo il derby perso: "Su Bellingham e Valverde due rossi netti"

20 Set 2026 - 19:39
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"Ci potremmo risparmiare la conferenza stampa perché le chiavi sono qui". José Mourinho è una furia contro l'arbitro Ortiz Arias dopo la sconfitta del Real Madrid nel derby contro l'Atletico. Il tecnico dei merengues mostra una foto con le entrate su Bellingham e Valverde: "Sono due rossi netti". "È stato tutto molto strano - ha proseguito Mourinho - Si sapeva già chi era l’arbitro una settimana prima, quando normalmente si sa 24 ore prima. L'arbitro non aveva esperienza per dirigere un derby. Ha 41 anni, è un arbitro mediocre che ha diretto solo partite di secondo piano. Poi un arbitro che dopo 41 anni non è internazionale... Beh, non sarà perché è un grande arbitro. Poi il poveretto è venuto qui e non ha retto la pressione. Congratulazioni alla commissione arbitrale per questa nomina, ma il signor Trujillo ha un passato con il Real Madrid...".

E ancora: "Pensavo di trovare un campionato diverso da quello che ho lasciato. Mi hanno detto di no e mi hanno spiegato il perché. Ma eccoci qui... Combatteremo. Se ci lasciano in pace, con calma, e ci permettono di competere ad armi pari, c'è ancora molta strada da fare. Non voglio arrivare a dire che è truccato. Voglio credere che la commissione arbitrale abbia commesso un errore nominando un arbitro di 41 anni e un altro con un passato contro il Real Madrid... In questo stadio succedono cose che non sono normali. Il gol annullato all'Osasuna è una barzelletta, quello che è successo a San Sebastián...".

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