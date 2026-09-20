Serie B: il Pisa costringe il Mantova al pareggio, il Sudtirol lo aggancia al secondo posto

MANTOVA-PISA 2-2

Il Mantova non acciuffa la vetta, ma non conosce neanche il sapore della sconfitta: è 2-2 in extremis contro il Pisa. L'avvio è accidentato al Martelli, coi fumogeni a complicare la vita dei giocatori, poi la gara entra nel vivo. Kouda saggia i riflessi del portiere avversario e il Mantova, scatenato, la sblocca al 9': Ignacchiti serve l'assist per la prima rete stagionale di Gliozzi. Zanon sfiora subito il pari per il Pisa, che traballa in difesa e poi rientra a sorpresa in gara al 37': errore di Benaissa, Moreo pesca Pittarello in area, tocco vincente e 1-1. Silva sfiora il nuovo vantaggio mantovano, ma al 57' ecco il ribaltone: Zanon ispira Moreo, Pisa avanti. I toscani sembrano in pieno controllo e si vedono anche annullare il tris per un fuorigioco millimetrico, poi vengono colpiti dalla sfortuna e dal Mantova nel recupero. Triangolo tra Bragantini e Tomasevic, assist e 2-2 definitivo dell'ex atalantino Vanja Vlahovic. Siamo al 93' e il Pisa non può reagire, con le squadre che si dividono i punti: Mantova a quota 11 e secondo, Pisa nel gruppone a quota 7.



HELLAS VERONA-VICENZA 2-1

Si sblocca improvvisamente la stagione dell'Hellas Verona, che trionfa nel derby veneto e lo fa in rimonta: è 2-1 sul Vicenza. L'infortunio di Korac squilibra la retroguardia gialloblù e lascia spazi ai biancorossi, che si costruiscono subito delle chances con Merkaj. Mulattieri risponde per gli scaligeri, che svoltano nella ripresa. Sono decisivi i cambi di Baroni, ma anche lo schiaffo emotivo subito al 58': Rauti colpisce dai venti metri e beffa Leali, è 1-0. Il finale però è tutto gialloblù, con Mosquera assoluto protagonista. L'attaccante colombiano pareggia i conti al 74' sfruttando l'assist di Sarr, poi la ribalta due minuti dopo: questa volta è Livramento a servirlo per il definitivo 2-1. Il Verona sale dunque a quota sette punti, rimettendosi nella combattuta lotta-playoff, mentre il Vicenza (5) si ferma.



AREZZO-SÜDTIROL 1-4

Proseguono i sogni di gloria del Südtirol, che torna nella top-3 della Serie B con una rotonda vittoria esterna: è 4-1 sull'Arezzo. Gli altoatesini spingono per tutto il primo tempo, ma la sbloccano solo nel recupero: Nunziante sbaglia, Molina serve Rispoli ed è 1-0 col destro. Nella ripresa Vasco Lopes sfiora la rete, poi arrotonda con un sinistro chirurgico e indirizza definitivamente la sfida (54'). Cerri rischia di riavvicinare l'Arezzo, ma al 68' ecco il tris bolzanino: rimpallo, attacco allo spazio e gol di Mixtur. La partita è tutta a tinte biancorosse, con Burnete a sfiorare il poker e la quarta rete che arriva al 79': Giorgini ruba tempo a Illanes e insacca il 4-0 di testa. Il Südtirol alza il piede dall'acceleratore solo

nel finale, con il gol di Mancuso (81') e un paio di chances. Finisce comunque 4-1 per gli altoatesini, che salgono a quota 11 punti e a -2 dalla vetta. L'Arezzo, invece, si ferma a quota 6.