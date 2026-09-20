Basket, Supercoppa Italiana: trionfa Milano, Venezia battuta 94-87

LA PARTITA

Milano e Venezia tornano sul parquet della Nova Arena per giocarsi la finale della Supercoppa Italiana, dopo aver battuto rispettivamente Bologna e Tortona nelle semifinali disputate ieri. Nel remake dell’ultima finale Scudetto, vinta tre mesi fa dall’Olimpia, sono i meneghini ad approcciare meglio il quarto d’apertura, trascinati da un Moses Wright subito ‘on fire’: il cestista della Carolina del Nord sigla 10 punti personali e le Scarpette Rosse toccano rapidamente la doppia cifra di vantaggio, chiudendo la prima frazione avanti 22-8. La Reyer fatica a contenere l’uno-contro-uno e l’Armani sfrutta allora il momento positivo, toccando il +19 nel secondo quarto: a salire in cattedra sono anche Hall, Bolmaro e Ricci, mentre Tessitori e Candi provano a tenere a galla Venezia. All’intervallo il tabellone recita allora 42-32 per Milano, che brucia però tutto il vantaggio nel terzo quarto: Wiltjer, Parks e Bowman risvegliano la Reyer, che si porta pure in vantaggio 50-49, prima di tornare a -2. L’ultimo periodo si apre infatti sul 56-54 per l’Olimpia, dando il là a un finale punto a punto. Wright torna allora a trascinare Milano, con Bolmaro a firmare la tripla del nuovo +3 a 1’20” dal termine. Watson risponde però con un tiro da dietro l’arco che vale il sorpasso veneto a venti secondi dalla sirena, regalando un finale al cardiopalma, in cui a spuntarla non è nessuno: i due liberi di Bolmaro fissano infatti il 79-79 che spedisce il match all’overtime. Tutto si decide quindi nel supplementare, dove a chiudere la sfida 94-87 sono Peters e Bolmaro, su una palla persa di Venezia. Milano vince così la Supercoppa Italiana 2026, difendendo il titolo e diventando la prima squadra a conquistare il trofeo per ben sette volte: distanziata Siena, ferma a sei. È anche Triplete personale per Peppe Poeta da capo allenatore, dopo lo Scudetto e la Coppa Italia vinta.