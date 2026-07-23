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Ultimo aggiornamento: 42 minuti fa

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Lega Serie A, incontro decisivo con la Figc per la scelta del ct: la giornata LIVE

Malagò, Maldini e Leonardo a Milano per discutere del futuro del calcio italiano. Poi la conferenza: il piano per il ct (da Guardiola ad Ancelotti) e le idee di rilancio

23 Lug 2026 - 16:08
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Giornata milanese per i dirigenti della Figc, con il presidente federale Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo convocati nella sede della Lega Serie A a margine dell'assemblea. 

I tre hanno incontrato i rappresentati dei club della massima serie e hanno illustrato i piani per il futuro con l'obiettivo di rilanciare il calcio italiano. In seguito, la conferenza in cui Maldini e Leonardo hanno confermato l'approccio per Pep Guardiola, oltre al retroscena della chiamata a Carlo Ancelotti. 

Nulla di definito sul fronte del nuovo ct, però sembra proprio che si aspetterà la scelta definitiva da parte di Guardiola. Intanto, Maldini e Leonardo hanno svelato come vogliono far ripartire la Figc: idee condivise con Malagò, direzione tecnica che detta la linea sia per la nazionale A sia per le giovanili e metodologie comuni per tutta la filiera

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