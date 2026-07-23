NAZIONALE
Lega Serie A, incontro decisivo con la Figc per la scelta del ct: la giornata LIVE
Malagò, Maldini e Leonardo a Milano per discutere del futuro del calcio italiano. Poi la conferenza: il piano per il ct (da Guardiola ad Ancelotti) e le idee di rilancio
Giornata milanese per i dirigenti della Figc, con il presidente federale Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo convocati nella sede della Lega Serie A a margine dell'assemblea.
I tre hanno incontrato i rappresentati dei club della massima serie e hanno illustrato i piani per il futuro con l'obiettivo di rilanciare il calcio italiano. In seguito, la conferenza in cui Maldini e Leonardo hanno confermato l'approccio per Pep Guardiola, oltre al retroscena della chiamata a Carlo Ancelotti.
Nulla di definito sul fronte del nuovo ct, però sembra proprio che si aspetterà la scelta definitiva da parte di Guardiola. Intanto, Maldini e Leonardo hanno svelato come vogliono far ripartire la Figc: idee condivise con Malagò, direzione tecnica che detta la linea sia per la nazionale A sia per le giovanili e metodologie comuni per tutta la filiera.