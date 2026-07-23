Milan e Modric avanti insieme, adesso c'è anche l'ufficialità: "Ci vediamo presto"

Il croato ha voluto mandare anche un video-messaggio ai tifosi del Diavolo: "Ciao milanisti, ci vediamo presto. Forza Milan". E ancora: "Sono felice di restare al Milan, un club in cui mi sono sentito il benvenuto sin dal primo giorno. Dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. Ci aspetta una nuova stagione e una nuova sfida: un progetto in cui credo e mi motiva. Sono pronto a continuare a dare tutto per questa maglia e sono davvero orgoglioso di indossare ancora questi colori. Non vedo l'ora di tornare a San Siro e sentire il vostro ruggito. Ci vediamo presto, forza Milan sempre!"