L'ANNUNCIO

Milan e Modric avanti insieme, adesso c'è anche l'ufficialità: "Ci vediamo presto"

Il croato resterà in rossonero ancora per una stagione

23 Lug 2026 - 20:38
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Mancava solamente l'ufficialità e adesso è arrivata: Luka Modric vestirà la maglia del Milan anche nella prossima stagione. Lo ha comunicato il club rossonero: "AC Milan comunica che Luka Modrić ha firmato un contratto per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027. Punto di riferimento del centrocampo rossonero fin dal suo arrivo, Luka ha saputo mettere la propria esperienza e la propria qualità al servizio della squadra, dentro e fuori dal campo. Tra i calciatori più forti e rappresentativi a livello mondiale, il croato proseguirà il proprio cammino in maglia rossonera, con cui nella passata stagione ha totalizzato 37 presenze e 2 gol, con l'ambizione di raggiungere nuovi importanti traguardi. Luka Modrić continuerà a indossare la maglia rossonera numero 14".

Il croato ha voluto mandare anche un video-messaggio ai tifosi del Diavolo: "Ciao milanisti, ci vediamo presto. Forza Milan". E ancora: "Sono felice di restare al Milan, un club in cui mi sono sentito il benvenuto sin dal primo giorno. Dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. Ci aspetta una nuova stagione e una nuova sfida: un progetto in cui credo e mi motiva. Sono pronto a continuare a dare tutto per questa maglia e sono davvero orgoglioso di indossare ancora questi colori. Non vedo l'ora di tornare a San Siro e sentire il vostro ruggito. Ci vediamo presto, forza Milan sempre!"

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