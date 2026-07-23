Kimi Antonelli: "A Budapest pista molto tecnica, abbiamo sensazioni positive"

Kimi Antonelli è, fino a questo momento, leader indiscusso del Mondiale di Formula 1. Nonostante l'ultima vittoria conquistata con merito nel GP del Belgio, però, il pilota Mercedes non si fida e tiene alta la concentrazione in vista del weekend in Ungheria: "Credo che i nostri avversari si siano avvicinati molto: la Ferrari ha portato un aggiornamento sull'ala posteriore, la McLaren ha un fondo nuovo. Noi siamo fiduciosi perché sappiamo di non essere assolutamente da meno: la macchina ha risposto bene su tutte le piste in cui abbiamo gareggiato, se troviamo il setup giusto possiamo metterci davanti. L’Hungaroring è una pista tecnica e abbiamo la sensazione di poter girare ad alti livelli".