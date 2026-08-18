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Mou presentato a porte chiuse: "Torno a casa e questa volta è più speciale della prima"

18 Ago 2026 - 21:42
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Il Real Madrid ha presentato ufficialmente José Mourinho come nuovo allenatore in un evento privato riservato alle istituzioni, a porte chiuse per la stampa. Nella sala riunioni del centro sportivo, il presidente del club Florentino Perez ha dato il benvenuto all'allenatore portoghese che ha firmato il contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029. Lo Special One ha ricevuto in omaggio una maglia personalizzata e la riproduzione in miniatura dello stadio Santiago Bernabeu. Per Mou è un ritorno: aveva già allenato i Blancos dal 2010 al 2013, vincendo un campionato, una Coppa del Re e una Supercoppa spagnola.

"Sono tornato a casa, mi considero uno di voi" le sue prime parole. "La prima volta che sono arrivato al Real Madrid, è stato l'apice del successo professionale, adesso c'è anche l'aspetto emotivo e personale: credo che questa volta sia ancora più speciale della prima. L'importante è lavorare per il Real Madrid, e voglio che sia così per tutti a Valdebebas. Quello che posso dire ai tifosi è che sono uno di voi, lo sono sempre stato da quando me ne sono andato" ha aggiunto l'ex allenatore di Inter e Roma.

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