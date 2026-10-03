On the Rocks: Oliena Sky Trail, in compagnia di Sorella Fatica sul Supramonte

C’è troppa bellezza qui, tutto intorno: da esserne sopraffatti, quasi tramortiti. E non è proprio il caso, pensando alla portata della missione odierna. Ci pensa Sorella Fatica a tenermi sulla retta via: che poi è mulattiera, sentiero, a volte poco più di una traccia e non è mai così... retta, tutt'altro! Ti prende per mano e ti impone di tenere il capo chino e limitare il campo visivo quei pochi metri davanti a te. Ci mancherebbe altro di perdersi via in questo scenario carsico e marziano e finire per terra, oltretutto al capolinea di una estate largamente compromessa da un rovinoso volo nella Dolomyths Run Skyrace di Canazei, ormai due mesi e mezzo fa e… qualche centinaio di chilometri più a nord. Sì perché oggi siamo a Oliena, anzi sul massiccio del Supramonte che separa la Barbagia dalla costa tirrenica della Sardegna. Ci sarebbe da discutere sulla contraddizione di muoversi - oggi ma non solo - dentro una natura potente e magica senza quasi potersela godere perché l’obiettivo è raggiungere il traguardo prima possibile. Tema spinoso e affascinante, sul quale ho le idee chiare e che una volta o l’altra andrà affrontato. Non oggi però, non qui e adesso, lungo l’itinerario - tecnico per quasi tutti i suoi ventitré chilometri di sviluppo e i quasi milleottocento metri di dislivello positivo - di Husidore Sky Trail, la distanza più classica (anche se non la più lunga) della ricca locandina della sesta edizione di Oliena Sky Trail.