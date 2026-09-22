Mou nel ciclone, i giornali lo attaccano: "Pochi mesi fa diceva lo stesso del Real". E Mbappé fa l'opposto dello Special One

I giornali sportivi: martedì 22 settembre 2026
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Il portoghese nel mirino dopo la polemica sugli arbitri: "Lo fa per nascondere il peggior inizio della squadra degli ultimi anni"
L'ennesimo show di Mourinho, questa volta dopo il ko del Real nel derby di Madrid, sta provocando grandissime polemiche in Spagna. "Basta pressioni sugli arbitri" scrive Mundo Deportivo oggi in prima pagina facendo seguito al post social dell'Atletico Madrid. E i colleghi di Sport non sono da meno: "Spettacolo scadente". La tesi di entrambi i quotidiani, condivisa da molti sportivi in terra iberica, è sempre la stessa: "Mou usa queste scuse per nascondere il peggior inizio dei blancos delle ultime stagioni e per non far parlare della pessima condizione di alcuni calciatori come Vinicius jr". Sempre Sport, noto quotidiano antagonista del Real sottolinea: "Solo sette mesi fa, quando allenava il Benfica, si è lamentato degli aiuti al Real".
Insomma lo Special One è nel ciclone, e a peggiorare il quadro sono le ultime parole di Mbappé che prende le distanze sul tema arbitri da Mou e e dal Real: "Non ho mai parlato molto degli arbitri - ha detto il francese ad As -. Non comincerò ora. Penso delle cose, ma le tengo per me. E non inizierò di certo ora. L'arbitro è umano, commette errori ma non voglio entrare nei dettagli. Gli altri possono parlare, ma dobbiamo fare di più e lavorare per tornare a vincere". L'uscita del campione ex Monaco, che non si schiera dalla parte del suo club, farà ulteriormente discutere.
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