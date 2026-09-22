Mou nel ciclone, i giornali lo attaccano: "Pochi mesi fa diceva lo stesso del Real". E Mbappé fa l'opposto dello Special One

Insomma lo Special One è nel ciclone, e a peggiorare il quadro sono le ultime parole di Mbappé che prende le distanze sul tema arbitri da Mou e e dal Real: "Non ho mai parlato molto degli arbitri - ha detto il francese ad As -. Non comincerò ora. Penso delle cose, ma le tengo per me. E non inizierò di certo ora. L'arbitro è umano, commette errori ma non voglio entrare nei dettagli. Gli altri possono parlare, ma dobbiamo fare di più e lavorare per tornare a vincere". L'uscita del campione ex Monaco, che non si schiera dalla parte del suo club, farà ulteriormente discutere.