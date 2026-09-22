SPAGNA

Botta e risposta Tebas-Real Madrid sul caso arbitri: che bufera

Il presidente della Liga interviene sulle lamentele dei Blancos dopo il derby di Madrid. Immediata la risposta del club: "E' ossessionato, parole indegne"

22 Set 2026 - 18:30
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E' polemica in Spagna tra il Real Madrid e il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, dopo le lamentele dei Blancos per l'arbitraggio nel derby perso contro l'Atletico Madrid nel weekend. "Sostenere che gli arbitri ce l'abbiano con il Real Madrid significa vivere in un'altra galassia. Questa narrazione serve da alibi per mascherare altre lacune, visibili a occhio nudo già in queste prime partite della stagione. È più comodo ipotizzare un complotto piuttosto che spiegare cosa accade in campo", le parole di Tebas che hanno trovato ampio risalto sui media spagnoli.

Non si è fatta attendere la risposta del Real Madrid che ha diramato un comunicato ufficiale in cui in riferimento a Tebas parla di un'"ossessione" nei confronti del club e si definiscono le sue ultime affermazioni "gravi e incomprensibili, indegne di un dirigente responsabile". "Riteniamo che la competizione abbia urgente bisogno di un leader capace di gestirla e di valorizzarne appieno il potenziale, rispettando al contempo il dovere fondamentale di neutralità", si legge nella nota del Real Madrid sottolineando come l'atteggiamento di Tebas "danneggi l'immagine del calcio spagnolo".

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