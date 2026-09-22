Botta e risposta Tebas-Real Madrid sul caso arbitri: che bufera

Non si è fatta attendere la risposta del Real Madrid che ha diramato un comunicato ufficiale in cui in riferimento a Tebas parla di un'"ossessione" nei confronti del club e si definiscono le sue ultime affermazioni "gravi e incomprensibili, indegne di un dirigente responsabile". "Riteniamo che la competizione abbia urgente bisogno di un leader capace di gestirla e di valorizzarne appieno il potenziale, rispettando al contempo il dovere fondamentale di neutralità", si legge nella nota del Real Madrid sottolineando come l'atteggiamento di Tebas "danneggi l'immagine del calcio spagnolo".