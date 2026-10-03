In ansia per Sinner: paparazzato vicino a una clinica di Lione. C'è il rischio operazione?

Fatto sta che, è sensazione comune, Jannik a Shanghai non dovrebbe giocare per preservare, in ogni caso, un ginocchio, il destro, che ancora non lo lascia in pace e che il rientro dovrebbe slittare al Six Kings Slam di fine ottobre (21-24 a Riad) dove il tabellone lo prevede in campo contro De Minaur prima e poi, se tutto andasse per il verso giusto o secondo pronostico, contro Djokovic poi e Alcaraz in finale. Alcaraz, appunto, contro il quale non gioca più da una vita tra i problemi, lungo stop annesso, dello spagnolo prima e quelli di Sinner adesso. Il tutto mentre Zverev, ruolo terzo incomodo da una vita, guadagna i punti necessari a stappare lo champagne del numero 1. Già, perché l'altro rischio - oltre a quello più serio che il problema al ginocchio non sia banale - è che Jannik perda la prima posizione nella classifica Atp. Niente di drammatico, per carità, ma ci eravamo abituati tutti così bene...