TENNIS

In ansia per Sinner: paparazzato vicino a una clinica di Lione. C'è il rischio operazione?

Una fan posta una foto con Jannik e scoppia il finimondo: semplice consulto o altro? 

03 Ott 2026 - 09:12
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© instagram

© instagram

A volte la solitudine del numero primo potrebbe davvero risolvere tanti problemi. Già, perché è bastato un post di una fan da Lione, a pochi passi da due cliniche, per scatenare il putiferio, o meglio, alimentare i dubbi sulle condizioni di Jannik Sinner. I fatti: il numero 1 del tennis mondiale, assente dai campi dallo scorso 12 luglio, giorno del successo a Wimbledon, accetta una foto con una delle sue tante tifose. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la donna decide di postare lo scatto su X e Instagram aggiungendo due tag. Il primo del ristorante che ospitava entrambi, distante appena qualche decina di metri dall'Hopital Privé Jean Mermoz, dove presta la sua opera il dottor Bertrand Sonnery-Cottet, specialista nelle problematiche del ginocchio che, solo qualche settimana fa, ha operato lo juventino Manuel Locatelli. E il secondo, poi rimosso, del Santy Orthopedic Center, altra clinica della zona dove riceve sempre il luminare Sonnery-Cottet.

E dato che dallo staff di Sinner non trapela nulla, apriti cielo. Tra ipotesi più o meno realistiche e una preoccupazione che cresce. Anche perché la domanda è una soltanto: si è trattata di una semplice visita di controllo prima della partenza per Shanghai (visita che parrebbe confermata) - dove ufficialmente Jannik non ha ancora detto di non voler giocare - o c'è qualcosa di più? Mistero.

Fatto sta che, è sensazione comune, Jannik a Shanghai non dovrebbe giocare per preservare, in ogni caso, un ginocchio, il destro, che ancora non lo lascia in pace e che il rientro dovrebbe slittare al Six Kings Slam di fine ottobre (21-24 a Riad) dove il tabellone lo prevede in campo contro De Minaur prima e poi, se tutto andasse per il verso giusto o secondo pronostico, contro Djokovic poi e Alcaraz in finale. Alcaraz, appunto, contro il quale non gioca più da una vita tra i problemi, lungo stop annesso, dello spagnolo prima e quelli di Sinner adesso. Il tutto mentre Zverev, ruolo terzo incomodo da una vita, guadagna i punti necessari a stappare lo champagne del numero 1. Già, perché l'altro rischio - oltre a quello più serio che il problema al ginocchio non sia banale - è che Jannik perda la prima posizione nella classifica Atp. Niente di drammatico, per carità, ma ci eravamo abituati tutti così bene...

sinner

Tennis

02:15
MCH ZVEREV TRIONFO US OPEN 14/9 MCH

Zverev vince gli US Open, ma... non se ne accorge: gli highlights

01:27
Djokovic fatica a Pechino

Djokovic fatica a Pechino

00:56
Nuovo stop per Musetti

Nuovo stop per Musetti

01:19
La strategia di Sinner

La strategia di Sinner per restare n° 1

01:20
Sinner non va in Cina

Sinner non va in Cina

00:17
MCH SINNER ALLA SFILATA DI GUCCI 25/9 MCH

Niente Pechino per Sinner, che si consola assistendo alla sfilata di Gucci

01:36
Sinner, niente ritorno

Sinner, niente ritorno: "Non mi sento al top"

00:43
L'annuncio di Sinner: "Non rientro a Pechino"

L'annuncio di Sinner: "Non rientro a Pechino"

01:33
Sinner e Musetti show

Sinner e Musetti show, per ora fuori dal campo

01:39
Musetti non si arrende

Musetti non si arrende

00:51
DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

01:15
DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

01:34
Zverev, sogno da...re

Zverev, sogno da...re

01:20
Sinner torna in campo

Sinner torna in campo

01:33
Us Open, trionfa Zverev

Us Open, trionfa Zverev

02:15
MCH ZVEREV TRIONFO US OPEN 14/9 MCH

Zverev vince gli US Open, ma... non se ne accorge: gli highlights

I più visti di Tennis

Dalle accuse ai complimenti, l'incredibile giravolta di Kyrgios: "Sinner passerà alla storia come un goat"

Djokovic: "Ho problemi legati alla salute, sto lottando. Vorrei giocare le Atp Finals"

Sinner batte l'avversario più tosto: dopo quattro tentativi falliti la patente per la moto è sua

La strategia di Sinner

La strategia di Sinner per restare n° 1

Sinner non va in Cina

Sinner non va in Cina

Laila Hasanovic: "Jannik è una fonte d'ispirazione. Trasferirmi da lui? Non cambierebbe nulla"

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:57
Capello: "Amorim bravo ad 'aggiustare' il Milan senza rivoluzioni"
 Sinner
10:56
Niente Shanghai per Sinner: slitta ancora il rientro del numero uno
10:56
Boban: "Finale Milan-Barcellona nella storia della Champions"
10:55
Di Canio: "Nuovi mister dovrebbero attingere da esempi del passato"
10:48
F1, GP storico al Mugello: auto di Formula Ford tampona e si ribalta sul rettilineo