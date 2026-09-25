Raphinha: "Voglio la Champions, quella semifinale con l'Inter non mi va giù"

Il Barcellona che guarda tutti dall'alto in basso nella Liga non è certo una novità, ma il fatto che finora sia stato trascinato dalle reti di Raphinha sorprende un po', visto che in squadra c'è un certo Yamal. Con 12 gol in 7 partite, il brasiliano è il capocannoniere del campionato, ma al contrario del giovane talento spagnolo, lui nella lista per il prossimo Pallone d'Oro non c'è. “Lamine Yamal per me è il candidato numero uno alla vittoria. Lamine crea magia nel campo, ha carisma e personalità. Oltre ovviamente ai gol, agli assist, ai titoli. È un giocatore spettacolare e lo dimostra nel Barça e in nazionale, due squadre nelle quali è uno dei giocatori più importanti. Per me non ci sono dubbi su chi debba vincere il Pallone d’Oro quest’anno. Lamine ha i titoli, la Liga col Barça, il Mondiale con la Spagna, e ha la qualità, straordinaria”, ha detto alla Gazzetta.