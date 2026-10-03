Marc Marquez: "Missione compiuta, adesso la gara lunga"

Non fa polemiche Jorge Martin, nonostante abbia perso una posizione pesante avendo appena pizzicato il verde nell'ultimo giro. "Abbiamo fatto la pole, poi secondi, abbiamo toccato il verde per difenderci ma ci è andata male. Era l'unica opzione per tenere Enea dietro, il bilancio è comunque buono. Abbiamo fatto un passo incredibile dietro Marc, non me l'aspettavo. A 6 giri dalla fine ho iniziato a sentire dei problemi, agli ultimi giri non c'era niente, la gomma era finita. Era difficile battere Marc, ma ero molto più vicino, queste son le gare e poi è il primo podio Aprilia qua", ha ammesso. E ancora: "Da cosa dipende il problema della gomma? Non abbiamo avuto questo problema durante il weekend, allora non eravamo pronti. Non ho mai avuto nessun segnale che potessimo avere questo problema, quindi in gara ho guidato come sono. Questa pista che è tanto stop and go non c'è molto da cambiare, senza questo problema penso che avrei potuto fare un po' di più. Scelta gomma per domani obbligata? La soft sicuro no. Fare la scelta di Bez oggi? Io ho fatto quello che pensavo fosse meglio, ovvero andare con la soft. Decideremo per domani. Salto rispetto a ieri? Sono contento da ieri che ero molto più indietro come passo, oggi ero lì come passo. Sono orgoglioso, abbiamo un bel passo e domani tutto può capitare".