West Ham, esonerato Espirito Santo: il comunicato

03 Nov 2026 - 10:56
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Il West Ham United conferma che l’allenatore della prima squadra maschile, Nuno Espírito Santo, ha lasciato il suo incarico con effetto immediato. A seguito di un’attenta analisi dell’inizio di stagione dell’EFL Championship, il Consiglio di Amministrazione ritiene necessario un cambiamento per garantire che gli obiettivi e le aspettative del Club rimangano in linea con le aspettative. Anche l’assistente allenatore Rui Pedro Silva e l’allenatore dei portieri Rui Barbosa hanno lasciato lo staff. Il West Ham United desidera ringraziare Nuno, Rui e Rui per il loro impegno e la dedizione dimostrati durante la loro permanenza nel Club, e augura loro tutto il meglio per il futuro. Il processo di selezione del nuovo allenatore è già in corso. Mark Noble, Steve Potts e Gerard Prenderville si occuperanno temporaneamente della preparazione della squadra in vista della partita di EFL Championship di domani sera contro il Cardiff City, e il Club non rilascerà ulteriori commenti fino alla conferma della nomina del nuovo allenatore.

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