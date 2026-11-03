Italia, Mancini tra sorprese e novità per le sfide con Francia e Belgio

Nei prossimi due o tre giorni Roberto Mancini diramerà la lista dei convocati per i prossimi impegni dell'Italia in Nations League, il 12 novembre contro la Francia a San Siro e il 15 contro il Belgio a Bruxelles. In totale dovrebbe esserci una lista più corta rispetto agli impegni di ottobre, con circa 26/28 giocatori. Complici gli infortuni e l'Under 21 che ha già staccato il pass per gli Europei, il ct azzurro potrebbe chiamare diversi giovani. Confermati i vari Kayode, Ahanor, Doumbia e Romano, arriveranno Pisilli e Koleosho, "liberati" da Baldini, ma la grande novità dovrebbe essere il milanista Alphadjo Cisse, che ha sorpreso ed entusiasmato in questo inizio di stagione sotto la guida di Amorim. E poi, uno tra Lulli e Bartesaghi, difficilmente Ndour.