VERSO LA NATIONS LEAGUE

Italia, Mancini tra sorprese e novità per le sfide con Francia e Belgio

Il ct azzurro nei prossimi giorni diramerà la lista dei convocati, che prevede il debutto del milanista Cisse ma anche la presenza di tanti altri giovani

03 Nov 2026 - 10:51
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Nei prossimi due o tre giorni Roberto Mancini diramerà la lista dei convocati per i prossimi impegni dell'Italia in Nations League, il 12 novembre contro la Francia a San Siro e il 15 contro il Belgio a Bruxelles. In totale dovrebbe esserci una lista più corta rispetto agli impegni di ottobre, con circa 26/28 giocatori. Complici gli infortuni e l'Under 21 che ha già staccato il pass per gli Europei, il ct azzurro potrebbe chiamare diversi giovani. Confermati i vari Kayode, Ahanor, Doumbia e Romano, arriveranno Pisilli e Koleosho, "liberati" da Baldini, ma la grande novità dovrebbe essere il milanista Alphadjo Cisse, che ha sorpreso ed entusiasmato in questo inizio di stagione sotto la guida di Amorim. E poi, uno tra Lulli e Bartesaghi, difficilmente Ndour.

Il vero problema, sono le assenze per infortunio. Niente chiamata per Zoma, ma resteranno a casa anche Kean, Raspadori, Scamacca, Di Lorenzo, Locatelli, Buongiorno, Chiesa e Leoni, tutti out ancora a più o meno a lungo. Oltre a Raimondo, che aveva sperato nella chiamata azzurra prima di farsi male contro il Torino.

C'è, però, qualche ritorno importante. Quello di Zaniolo, ad esempio, e poi Cristante e Retegui. Ma attenzione anche alla sorpresa Lorenzo Amatucci, 22enne play del Deportivo.

Senza dimenticare che non si potrà pensare solo a fare esperimenti visto che c'è pensare al superamento del turno in un girone che di fatto vede già fuori dai giochi la Turchia e ha nel Belgio l'avversario principale dell'Italia per chiudere, probabilmente con la Francia, tra le prime due che passeranno ai quarti.

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