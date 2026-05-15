Championship, possibile rinvio della finale playoff per caso "Spygate" che coinvolge il Southampton e Middlesbrough

La finale playoff di Championship (la seconda divisione inglese), in programma sabato 23 maggio a Wembley, potrebbe essere rinviata a seguito dell'inchiesta della English Football League (EFL) sul cosiddetto caso "Spygate", che coinvolge il Southampton. Il club, finalista per la promozione in Premier League contro l'Hull City, è accusato di aver violato il regolamento mandando un membro del club (dovrebbe essere uno stagista) ad assistere a una sessione di allenamento del Middlesbrough, prima della semifinale d'andata. Una commissione disciplinare indipendente, gestita da Sport Resolutions, terrà un'udienza entro martedì 19 per esaminare il caso. La EFL ha precisato di lavorare "partendo dal presupposto che la finale si svolgerà come previsto", ma ha avvertito che l'esito del procedimento potrebbe comportare modifiche al calendario. In caso di rinvio o sanzioni, tra le ipotesi figurano multa, penalizzazione in punti o anche l'esclusione del Southampton dai playoff. La lega ha comunque predisposto piani di emergenza, considerata la complessità logistica: Wembley ospiterà tre finali playoff in tre giorni, seguite da altri eventi sportivi e musicali già programmati. L'udienza è stata richiesta con procedura accelerata per consentire lo svolgimento regolare della finale, mentre il Southampton ha chiesto più tempo per una revisione interna. Tutte le parti coinvolte avranno diritto di appello, ma la decisione finale sarà vincolante secondo il regolamento EFL.