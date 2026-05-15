La pioggia può rovinare i piani di Darderi e Sinner a Roma: le previsioni e il rischio rinvio, gli scenari
Il Comune di Roma ha diramato l'allerta meteo: la vera incognita è il vento
Il maltempo potrebbe condizionare il programma odierno degli Internazionali di Roma. Il Comune della Capitale ha diramato un'allerta meteo dal pomeriggio fino alle successive 24-36 ore: le previsioni indicano danno quasi per certo l'arrivo della pioggia tra le 17 e le 18. Il rischio è alto, anche se il vento rende difficoltosa un'esatta previsione di quello che accadrà.
Il match tra Ruud e Darderi previsto per le 15.30 dovrebbe iniziare regolarmente ma occhio a una possibile interruzione. Discorso diverso invece per Jannik Sinner che dovrebbe affrontare Daniel Medvedev a partire dalle ore 19. Al momento tra le 19 e le 21 non è prevista pioggia, ma come sottolineato in precedenza le previsioni cambiano di ora in ora.
Non si può escludere un rinvio del match nella tarda serata, o addirittura un rinvio alla giornata di sabato. In questo caso il campione azzurro rischierebbe di avere un giorno di riposo in meno rispetto all'altro finalista. L'ipotesi del rinvio comunque è da prendere in seria considerazione dato che non è un previsto un semplice scroscio bensì un temporale dalla lunga durata, destinato a durare ben oltre la mezzanotte.