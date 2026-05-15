La pioggia può rovinare i piani di Darderi e Sinner a Roma: le previsioni e il rischio rinvio, gli scenari

Il maltempo potrebbe condizionare il programma odierno degli Internazionali di Roma. Il Comune della Capitale ha diramato un'allerta meteo dal pomeriggio fino alle successive 24-36 ore: le previsioni indicano danno quasi per certo l'arrivo della pioggia tra le 17 e le 18. Il rischio è alto, anche se il vento rende difficoltosa un'esatta previsione di quello che accadrà.