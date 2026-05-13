SPAGNA

Casillas boccia il ritorno di Mourinho al Real Madrid: "Non lo voglio, altri più qualificati"

L'ex portiere conferma di non amare lo "Special One": "Opinione personale. Nient’altro"

13 Mag 2026 - 10:27
videovideo

José Mourinho e il Real Madrid potrebbero dirsi di sì ancora una volta. I Blancos sono alla ricerca di un allenatore dopo che gli esperimenti Xabi Alonso e Arbeloa non hanno dato i risultati sperati. E lo "Special One" è stato accostato al club della capitale, dove lo rivorrebbero in tanti, a partire dal presidente Florentino Perez. In realtà, non tutti, come testimoniato da Iker Casillas, una delle leggende del Real. L'ex portiere, infatti, non ha mai fatto mistero di non amare particolarmente Mou, oggi come in passato, e lo ha ribadito con un post social. "Non ho nessun problema con Mourinho. Mi sembra un grande professionista. Non lo voglio nel Real Madrid. Credo che altri allenatori sarebbero meglio qualificati per allenare nel club della mia vita. Opinione personale. Nient’altro", ha scritto Casillas in riferimento a un possibile ritorno.

Leggi anche

Mourinho, che stoccata: "Milito più forte di Lautaro e nessuno di questa Inter avrebbe giocato nella mia"

In passato, lo stesso numero 1 aveva svelato di aver avuto rapporti tesi con l'allenatore oggi al Benfica, quando era un suo giocatore nella prima esperienza al Real. "Con il tempo tutto cambia, il nostro è stato un rapporto di amore e odio. Lo ricordo come una ex fidanzata di quando avevo vent'anni. Diciamo che oggi lo vedo in modo diverso. Nonostante i conflitti, quello con Mourinho è stato un bel periodo, ma il Real Madrid viene prima di tutto. Quello che avrei dovuto fare era parlargli nel suo ufficio, e me ne pento, ma ho evitato di fare più scenate di quelle che già c'erano", ha raccontato solo qualche mese fa.

casillas
mourinho
real madrid

Liga

01:01
Scontro tra Raphina e Alexander-Arnold, si accende il Clasico

Scontro tra Raphinha e Alexander-Arnold, si accende il Clasico

Casillas boccia il ritorno di Mourinho al Real Madrid: "Non lo voglio, altri più qualificati"

Joao Cancelo, la vittoria della Liga e un nuovo record: in Europa nessuno come lui

00:59
Dani Olmo: "Abbiamo fatto la storia, ora vogliamo ancora di più"

Dani Olmo: "Abbiamo fatto la storia, ora vogliamo ancora di più"

Il Barcellona supera il Real 2-0 e si porta a casa il titolo numero 29

03:33
Il Barcellona vince La Liga: la premiazione al Camp Nou

Il Barcellona vince La Liga: la premiazione al Camp Nou

02:10
Barcellona-Real Madrid 2-0: gli highlights

Barcellona-Real Madrid 2-0: gli highlights

01:15
Triplice fischio, il Barcellona è campione di Spagna

Triplice fischio, il Barcellona è campione di Spagna

01:01
Scontro tra Raphina e Alexander-Arnold, si accende il Clasico

Scontro tra Raphinha e Alexander-Arnold, si accende il Clasico

I più visti di Calcio Estero

Ronaldo disperato: va a dieci secondi dalla vittoria del titolo, poi il colpo di scena. Sorride Inzaghi

Icardi vince e sbotta: "Mi avete detto che ero grasso, finito, fuori forma. Adesso guardate i numeri"

Perez e Laporta

Furia Perez: "Mi hanno rubato dei titoli in Spagna". Attacco al Barcellona che risponde: "Legali già al lavoro"

Psg, la nuova maglia home è una dichiarazione d'amore per i suoi tifosi

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

MCH BENFICA-BRAGA MCH

Benfica, solo 2-2 in casa col Braga: Mou si salva al 95' su rigore

Notizie del giorno
Vedi tutti
Andrea Cambiaso
11:18
Como: si punta a Cambiaso per rispettare i parametri UEFA
11:13
Accusa shock dal padre di Franzoso: "Per gli allenatori della Fisi era il frocetto di Sestriere"
Andy Murray
11:13
Andy Murray torna ad allenare: lo scozzese sarà l'allenatore di Draper
11:13
Al Nassr-Al Hilal ad alta tensione: scoppia la rissa tra sceicchi e tifosi a fine match
Al-Nassr-Al Hilal shock: tifosi e sceicchi si prendono a frustate
11:10
Al-Nassr-Al Hilal shock: tifosi e sceicchi si prendono a frustate