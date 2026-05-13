Casillas boccia il ritorno di Mourinho al Real Madrid: "Non lo voglio, altri più qualificati"

José Mourinho e il Real Madrid potrebbero dirsi di sì ancora una volta. I Blancos sono alla ricerca di un allenatore dopo che gli esperimenti Xabi Alonso e Arbeloa non hanno dato i risultati sperati. E lo "Special One" è stato accostato al club della capitale, dove lo rivorrebbero in tanti, a partire dal presidente Florentino Perez. In realtà, non tutti, come testimoniato da Iker Casillas, una delle leggende del Real. L'ex portiere, infatti, non ha mai fatto mistero di non amare particolarmente Mou, oggi come in passato, e lo ha ribadito con un post social. "Non ho nessun problema con Mourinho. Mi sembra un grande professionista. Non lo voglio nel Real Madrid. Credo che altri allenatori sarebbero meglio qualificati per allenare nel club della mia vita. Opinione personale. Nient’altro", ha scritto Casillas in riferimento a un possibile ritorno.