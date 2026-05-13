Casillas boccia il ritorno di Mourinho al Real Madrid: "Non lo voglio, altri più qualificati"
L'ex portiere conferma di non amare lo "Special One": "Opinione personale. Nient’altro"
José Mourinho e il Real Madrid potrebbero dirsi di sì ancora una volta. I Blancos sono alla ricerca di un allenatore dopo che gli esperimenti Xabi Alonso e Arbeloa non hanno dato i risultati sperati. E lo "Special One" è stato accostato al club della capitale, dove lo rivorrebbero in tanti, a partire dal presidente Florentino Perez. In realtà, non tutti, come testimoniato da Iker Casillas, una delle leggende del Real. L'ex portiere, infatti, non ha mai fatto mistero di non amare particolarmente Mou, oggi come in passato, e lo ha ribadito con un post social. "Non ho nessun problema con Mourinho. Mi sembra un grande professionista. Non lo voglio nel Real Madrid. Credo che altri allenatori sarebbero meglio qualificati per allenare nel club della mia vita. Opinione personale. Nient’altro", ha scritto Casillas in riferimento a un possibile ritorno.
In passato, lo stesso numero 1 aveva svelato di aver avuto rapporti tesi con l'allenatore oggi al Benfica, quando era un suo giocatore nella prima esperienza al Real. "Con il tempo tutto cambia, il nostro è stato un rapporto di amore e odio. Lo ricordo come una ex fidanzata di quando avevo vent'anni. Diciamo che oggi lo vedo in modo diverso. Nonostante i conflitti, quello con Mourinho è stato un bel periodo, ma il Real Madrid viene prima di tutto. Quello che avrei dovuto fare era parlargli nel suo ufficio, e me ne pento, ma ho evitato di fare più scenate di quelle che già c'erano", ha raccontato solo qualche mese fa.