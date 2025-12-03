Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Liga
HOMEFOTOVIDEORISULTATI E CLASSIFICHE
SPAGNA

Liga: Mbappé trascina il Real, 3-0 al Bilbao

Doppietta e assist del francese nel tris del San Mamés: i blancos tornano a -1 dal Barcellona

03 Dic 2025 - 21:02
© Getty Images

© Getty Images

Il Real Madrid risponde al successo del Barcellona e si conferma al secondo posto in Liga, a -1 dai blaugrana, grazie al 3-0 sull'Athletic Bilbao. Protagonista assoluto al San Mamés è Kylian Mbappé: il francese realizza una splendida doppietta (7' e 59') intervallata dal momentaneo raddoppio di Camavinga (42'). Xabi Alonso torna così a vincere dopo tre pareggi consecutivi in campionato, mentre i baschi restano a 20 punti.

Il Real Madrid non lascia scappare il Barcellona: il 3-0 al San Mamés permette ai blancos di tornare a vincere dopo un mese in Liga e i pareggi con Rayo Vallecano, Elche e Girona che sono costati la vetta della classifica. A rimettere le cose a posto ci pensa però Kylian Mbappé: il francese sblocca la sfida già al 7' con una splendida iniziativa personale conclusa, dopo due dribbling, con un destro sul secondo palo che non lascia scampo a Unai Simon. Al 42', invece, l'ex Psg veste i panni dell'assistman regalando di testa una sponda a Camavinga, che da zero metri non può che raddoppiare indirizzando la sfida in terra basca. L'unico neo di serata è a inizio ripresa, quando Alexander-Arnold deve uscire per infortunio: al suo posto Asencio. Poco dopo, gli animi si scaldano dopo un contatto su Mbappé, che risponde segnando la doppietta che chiude la gara: al 59', il transalpino calcia da fermo bucando Unai Simon sul primo palo per il 3-0 che manda con ampio anticipo i titoli di coda. Per Xabi Alonso arriva però un altro infortunio, quello di Camavinga che esce al 69' al posto di Arda Güler. Nel finale, il Real gestisce e porta a casa la vittoria: il Barcellona resta solo a +1. Rischia ora di allontanarsi dalla zona Europa il Bilbao, fermo a 20 punti a -4 da Betis ed Espanyol (quinta e sesta) con però una partita in più.

spagna
liga
real madrid

Liga

14

Il Barça torna a casa: riapre il Camp Nou ed è subito festa blaugrana LE IMMAGINI

Doppietta e assist, Mbappé trascina il Real Madrid nel tris al Bilbao

Il Barcellona va sotto, ma ribalta l'Atletico: al Camp Nou finisce 3-1

Redazione

Supersfida Barça-Atletico su Italia 1: Flick vuole restare in vetta, Simeone vuole l'aggancio

Redazione

Mbappé è caldo, il Real no: solo pari a Girona e il Barça sorpassa in vetta

Redazione

Yamal si sblocca al Camp Nou: il Barça batte in rimonta l'Alaves. Atletico ok

Redazione

Il Real acciuffa l'Elche nel finale, Barcellona a -1. Atletico di misura col Getafe

Redazione

Real, gaffe clamorosa: scambia l'ex Milan André Silva per il fratello di Diogo Jota

Stefano Ronchi
14

Il Barça torna a casa: riapre il Camp Nou ed è subito festa blaugrana LE IMMAGINI

I più visti di Calcio Estero

MCH RACING-TIGRE MCH

Racing-Tigre, che battaglia: espulsioni, scarpate in faccia e sangue

MCH FLAMENGO TRIONFO LIBERTADORES MCH

Danilo-gol, il Flamengo vince la quarta Libertadores

Juve, guarda che Danilo: con un gol regala al Flamengo la quarta Coppa Libertadores

Messi infinito: conquista la finale in Mls e diventa il re degli assist della storia del calcio

Edvardsen prende in giro Stiller per il suo naso, rabbia Sneijder: "Questo è bullismo"

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

Notizie del giorno
Vedi tutti
22:06
Conte: "Abbiamo dimostrato personalità, la Juve una partita come le altre"
Mauro scherza: "Napoli qualificato? Conte non è contento..."
21:55
Mauro scherza: "Napoli qualificato? Conte non è contento..."
21:53
Deco: "Messi in prestito al Barça? Impossibile"
Ranocchia applaude il Napoli: "Partite sempre difficili"
21:51
Ranocchia applaude il Napoli: "Partite sempre difficili"
21:44
La Confederazione africana e Konami firmano una nuova partnership