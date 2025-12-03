Liga: Mbappé trascina il Real, 3-0 al Bilbao

Il Real Madrid non lascia scappare il Barcellona: il 3-0 al San Mamés permette ai blancos di tornare a vincere dopo un mese in Liga e i pareggi con Rayo Vallecano, Elche e Girona che sono costati la vetta della classifica. A rimettere le cose a posto ci pensa però Kylian Mbappé: il francese sblocca la sfida già al 7' con una splendida iniziativa personale conclusa, dopo due dribbling, con un destro sul secondo palo che non lascia scampo a Unai Simon. Al 42', invece, l'ex Psg veste i panni dell'assistman regalando di testa una sponda a Camavinga, che da zero metri non può che raddoppiare indirizzando la sfida in terra basca. L'unico neo di serata è a inizio ripresa, quando Alexander-Arnold deve uscire per infortunio: al suo posto Asencio. Poco dopo, gli animi si scaldano dopo un contatto su Mbappé, che risponde segnando la doppietta che chiude la gara: al 59', il transalpino calcia da fermo bucando Unai Simon sul primo palo per il 3-0 che manda con ampio anticipo i titoli di coda. Per Xabi Alonso arriva però un altro infortunio, quello di Camavinga che esce al 69' al posto di Arda Güler. Nel finale, il Real gestisce e porta a casa la vittoria: il Barcellona resta solo a +1. Rischia ora di allontanarsi dalla zona Europa il Bilbao, fermo a 20 punti a -4 da Betis ed Espanyol (quinta e sesta) con però una partita in più.