GERMANIA

Coppa di Germania: il Bayern Monaco torna campione dopo sei anni, Stoccarda ko 3-0

I bavaresi mettono in bacheca la 21ª DFB-Pokal della propria storia grazie a una tripletta di Harry Kane

23 Mag 2026 - 22:05
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È il Bayern Monaco ad aggiudicarsi l’edizione 2025/26 della Coppa di Germania. La squadra di Vincent Kompany batte 3-0 lo Stoccarda nella finale in scena all’Olympiastadion di Berlino, dove è la tripletta di un devastante Kane a decidere il match a favore dei bavaresi. I campioni della Bundesliga completano così il double nazionale e mettono in bacheca la DFB-Pokal per la 21ª volta nella propria storia, interrompendo un digiuno che nel torneo durava da sei stagioni. Niente back-to-back per gli Svevi, vincitori lo scorso anno.

LA PARTITA
Digerita l’eliminazione dalla Champions League per mano del Psg in semifinale, il Bayern Monaco si presenta all’Olympiastadion di Berlino da vincitore in carica della Bundesliga e con la possibilità di completare il double nazionale battendo lo Stoccarda nella finale di Coppa di Germania. I bavaresi non riescono a sfondare nel primo tempo – che si chiude infatti a reti bianche –, ma si rifanno al 55’: cross dalla destra di Olise e incornata dell’immancabile Kane da centro area per l’1-0. Non è invece altrettanto freddo Laimer sei minuti più tardi, quando si divora clamorosamente il raddoppio. A fare 2-0 è allora nuovamente Kane all’80’, dopo aver colpito pure una traversa: l’inglese supera il suo diretto marcatore con una gran giocata e insacca il destro. Sempre l’ex Tottenham completa poi la sua super serata con il rigore che gli vale la tripletta personale al 92’. Il Bayern Monaco torna dunque ad alzare la DFB-Pokal a sei anni di distanza dall’ultima volta, conquistando il trofeo per la 21ª occasione nella propria storia. Svanisce invece la possibilità per lo Stoccarda di realizzare uno storico back-to-back: gli Svevi erano infatti i detentori della coppa.

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