Coppa di Germania: il Bayern Monaco torna campione dopo sei anni, Stoccarda ko 3-0

LA PARTITA

Digerita l’eliminazione dalla Champions League per mano del Psg in semifinale, il Bayern Monaco si presenta all’Olympiastadion di Berlino da vincitore in carica della Bundesliga e con la possibilità di completare il double nazionale battendo lo Stoccarda nella finale di Coppa di Germania. I bavaresi non riescono a sfondare nel primo tempo – che si chiude infatti a reti bianche –, ma si rifanno al 55’: cross dalla destra di Olise e incornata dell’immancabile Kane da centro area per l’1-0. Non è invece altrettanto freddo Laimer sei minuti più tardi, quando si divora clamorosamente il raddoppio. A fare 2-0 è allora nuovamente Kane all’80’, dopo aver colpito pure una traversa: l’inglese supera il suo diretto marcatore con una gran giocata e insacca il destro. Sempre l’ex Tottenham completa poi la sua super serata con il rigore che gli vale la tripletta personale al 92’. Il Bayern Monaco torna dunque ad alzare la DFB-Pokal a sei anni di distanza dall’ultima volta, conquistando il trofeo per la 21ª occasione nella propria storia. Svanisce invece la possibilità per lo Stoccarda di realizzare uno storico back-to-back: gli Svevi erano infatti i detentori della coppa.