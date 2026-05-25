Omicidio del capo ultrà Boiocchi, D'Alessandro confessa: "L'ho ucciso io e nemmeno lo conoscevo"

Quando Boiocchi è sceso dalla moto "ero in confusione, ero sveglio da un giorno, messo male dalla cocaina e vidi incerto Simoncini e quindi presi in mano la situazione, gli dissi 'scarellami la pistola che vado io' e purtroppo ho esploso i colpi". Poi, "ho avuto un choc per quello che avevo fatto, siamo saliti su un furgone e scesi solo per gettare la pistola in un laghetto. In seguito, sono andato in Calabria, come mi dissero di fare, e poi risalii a Milano e venne a prendermi Gianfranco Ferdico, padre di Marco, e mi diede altri soldi".