Il Real presenta Mou a porte chiuse: "Torno a casa". Tre regali allo Special One

"La prima volta che sono arrivato al Real Madrid, è stato l'apice del successo professionale, adesso c'è anche l'aspetto emotivo e personale: credo che questa volta sia ancora più speciale della prima. L'importante è lavorare per il Real Madrid, e voglio che sia così per tutti a Valdebebas. Quello che posso dire ai tifosi è che sono uno di voi, lo sono sempre stato da quando me ne sono andato" ha aggiunto l'ex allenatore di Inter e Chelsea.