Il Real presenta Mou a porte chiuse: "Torno a casa". Tre regali allo Special One

© Real Madrid
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Il Real Madrid ha presentato Josè Mourinho a porte chiuse. Nelle immagini postate dallo stesso club spagnolo si vede il portoghese firmare il contratto e posare con Florentino Perez. "Sono tornato a casa, mi considero uno di voi" le parole dello Special One che ha firmato un contratto triennale. Mou si è visto recapitare tre regali: una maglia personalizzata, un orologio e una replica dello Stadio, il Bernabeu.
"La prima volta che sono arrivato al Real Madrid, è stato l'apice del successo professionale, adesso c'è anche l'aspetto emotivo e personale: credo che questa volta sia ancora più speciale della prima. L'importante è lavorare per il Real Madrid, e voglio che sia così per tutti a Valdebebas. Quello che posso dire ai tifosi è che sono uno di voi, lo sono sempre stato da quando me ne sono andato" ha aggiunto l'ex allenatore di Inter e Chelsea.