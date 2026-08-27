Atalanta, Scamacca parte col piede giusto: è la stagione della svolta?

Molto ora dipende da Sarri, da quanto spazio il nuovo allenatore dell'Atalanta darà al centravanti. L'impressione è che nel tradizionale 4-3-3, Scamacca si incastri meglio di Krstovic, che è un attaccante dotato di grande spirito di sacrificio ma che sembra più adatto a una squadra che stia molto attenta alla fase difensiva. Sarri il lavoro sfiancante lo chiede molto ai suoi esterni, che in genere arrivano alla fine con la lingua fuori. Scamacca è più bomber nel sangue, come ha dimostrato contro l'Hapoel. Dopo l'esordio in campionato contro il Sassuolo, Sarri è stato chiaro: “La staffetta Scamacca-Krstovic ha anche una spiegazione molto logica: il tentativo di recupero di Scamacca dopo un paio di stagioni difficili. E infatti il ragazzo mi sembra in crescita a livello di prestazioni". Ha dato il suo contributo in campionato e soprattutto in Conference. E in ogni caso ha segnato, quindi per ora ha ragione lui.