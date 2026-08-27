Playoff Conference League, l'Atalanta soffre ma strappa la qualificazione: decide Scamacca

Il riequilibrio parziale che si è notato all'inizio del secondo tempo, non è dovuto a un risveglio improvviso dell'Atalanta, ma soprattutto a un piccolo calo da parte degli avversari. Lo sforzo del primo tempo è stato pesante e se non ha dato frutti consistenti è solo perché dal punto di vista qualitativo, gli attaccanti dell'Hapoel sono quello che sono. Non particolarmente veloci, non particolarmente tecnici. Però corrono e questo ha fatto molto soffrire la squadra nerazzurra. Quando sono riusciti a saltare le linee di pressione, i bergamaschi hanno sempre cercato l'isolatissimo Krstovic, che solo contro due (quasi sempre) ha tentato delle conclusioni in condizioni precarie di equilibrio.