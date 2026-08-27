Zirkzee, altro che Juve: la Fiorentina va all'assalto, c'è l'offerta

Il ds Paratici tratta con lo United per prelevare in prestito l'olandese esploso nel Bologna di Thiago Motta 

27 Ago 2026 - 14:04
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Joshua Zirkzee – potrebbe tornare in Italia a un prezzo contenuto © Getty Images

Joshua Zirkzee – potrebbe tornare in Italia a un prezzo contenuto © Getty Images

L'ha cercato a lungo la Juventus, ma adesso Joshua Zirkzee potrebbe tornare in Serie A per riabbracciare la Fiorentina. I viola, che si preparano a perdere Moise Kean, diretto al Como, hanno accelerato con lo United: il ds Paratici ha offerto ai Red Devils un prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto. C'è ottimismo sulla riuscita della trattativa. L'ex Bologna, esploso sotto la gestione targata Thiago Motta, andrebbe a rafforzare il reparto offensivo di Fabio Grosso che può contare già su Pellegrino, arrivato nelle scorse settimane dal Parma. 

In questa fase la Juve sembra essersi defilata per Zirkzee: Spalletti vuole una prima punta di peso, e per questo il ds Massara sta provando a stringere per Sorloth, da tempo nel mirino e in uscita dall'Atletico Madrid di Simeone. Nell'affare potrebbe finirci anche Jonathan David, ai margini dopo appena una stagione in bianconero.

Ultimi video

01:40
CLIP MN OK MERCATO INTER E ALTRE BIG - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "L'Inter deve vendere, Kean verso Como"

01:32
Juve, una notizia buona e una cattiva

Juve, una notizia buona e una cattiva

01:24
Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

01:54
Milan in ansia: dipende tutto da Leao

Milan in ansia: dipende tutto da Leao

00:23
Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

01:41
Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

01:39
Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

01:44
Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

03:26
Serie A, 1^ giornata, i voti di Massimo Callegari

Serie A, 1^ giornata, i voti di Massimo Callegari

03:09
Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

00:56
Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

01:39
Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

02:06
Calciomercato, Accomando: "Il Como ha l'accordo con Kean, si può chiudere"

Calciomercato, Accomando: "Il Como ha l'accordo con Kean, si può chiudere"

00:30
MCH ARRIVO OOSTERWOLDE ROMA MCH

Oosterwolde arriva a Fiumicino: l'entusiasmo dei tifosi giallorossi

01:30
Calciomercato, Raimondi: "Pio Esposito, contratto da top player"

Calciomercato, Raimondi: "Pio Esposito, contratto da top player"

01:40
CLIP MN OK MERCATO INTER E ALTRE BIG - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "L'Inter deve vendere, Kean verso Como"

I più visti di Mercato

Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

Raimondi: "Juve, ecco cosa serve per affondare su Zirkzee. Ma c'è una novità a centrocampo"

Raimondi: "Juve, ecco cosa serve per affondare su Zirkzee. Ma c'è una novità a centrocampo"

Un esterno per Roma e Milan, un nove per Juve e Napoli: cosa manca alle big a una settimana dalla fine del mercato

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:22
Amorim: "Non possiamo risolvere i problemi del Milan in un solo mercato, poi possono esserci delle sorprese"
Joshua Zirkzee – potrebbe tornare in Italia a un prezzo contenuto
14:04
Zirkzee, altro che Juve: la Fiorentina va all'assalto, c'è l'offerta
13:41
Juve scatenata, accordo per Ali Camara
13:24
Alvarez rompe e non si allena di nuovo. Comunicato Atletico: "Non tratteremo col Barça"
13:14
Roma, accordo con l'Hull City per Vaz: prestito con diritto di riscatto per 32 milioni totali