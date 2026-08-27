Zirkzee, altro che Juve: la Fiorentina va all'assalto, c'è l'offerta

Joshua Zirkzee – potrebbe tornare in Italia a un prezzo contenuto © Getty Images
L'ha cercato a lungo la Juventus, ma adesso Joshua Zirkzee potrebbe tornare in Serie A per riabbracciare la Fiorentina. I viola, che si preparano a perdere Moise Kean, diretto al Como, hanno accelerato con lo United: il ds Paratici ha offerto ai Red Devils un prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto. C'è ottimismo sulla riuscita della trattativa. L'ex Bologna, esploso sotto la gestione targata Thiago Motta, andrebbe a rafforzare il reparto offensivo di Fabio Grosso che può contare già su Pellegrino, arrivato nelle scorse settimane dal Parma.
In questa fase la Juve sembra essersi defilata per Zirkzee: Spalletti vuole una prima punta di peso, e per questo il ds Massara sta provando a stringere per Sorloth, da tempo nel mirino e in uscita dall'Atletico Madrid di Simeone. Nell'affare potrebbe finirci anche Jonathan David, ai margini dopo appena una stagione in bianconero.