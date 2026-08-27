Zirkzee, altro che Juve: la Fiorentina va all'assalto, c'è l'offerta

In questa fase la Juve sembra essersi defilata per Zirkzee: Spalletti vuole una prima punta di peso, e per questo il ds Massara sta provando a stringere per Sorloth, da tempo nel mirino e in uscita dall'Atletico Madrid di Simeone. Nell'affare potrebbe finirci anche Jonathan David, ai margini dopo appena una stagione in bianconero.