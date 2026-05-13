Abete risponde a Malagò e ufficializza la candidatura a presidente della Figc

Per il momento, l'unica componente che si è espressa a favore di un candidato è la Lega Pro: "La Lega Pro ha posto un problema di metodo, cioè parlare di contenuti. È l'anello più debole del mondo del calcio professionistico, ha maggiori esigenze. Il problema di natura economica non sta bel calcio di vertice ma nel calcio professionistico di base, a queste realtà bisogna dare attenzione. La Lega Pro deve prima vedere il programma, dovrebbe essere un fatto naturale per tutti, è stato innaturale che sia stata individuata la persona senza discutere nemmeno il programma".