Matteo Franzoso, il padre accusa il direttore tecnico Carca: “Lo chiamava frocetto di Sestriere”

Non c'è pace per la famiglia di Matteo Franzoso, lo sciatore morto dopo una caduta durante un allenamento in Cile a settembre 2025. L'ultimo grido di dolore, come riporta "La Stampa", è quello del padre Marcello, che ha accusato di bullismo il direttore tecnico della Nazionale, Max Carca. Lunedì 11 maggio la famiglia ha ricevuto un riconoscimento nel ricordo del figlio durante un evento a cui era presente anche Claudio Ranieri. E proprio la presenza dell'ex allenatore della Roma ha portato a una riflessione il padre, che ha ricordato gli episodi di bullismo di cui era stato vittima Matteo: "Quando Ranieri è salito sul palco, ho capito perché ha vinto così tanto. E mi chiedo per quale motivo il mio Matteo venisse insultato dal signor Massimo Carca che, quando andava male in gara, gli aveva coniato il nome “il frocetto di Sestriere”".



Per il momento la Federazione sport invernali, a cui la famiglia chiede risposte e provvedimenti, si è sempre trincerata dietro un semplice "no comment". Già in passato i parenti di Franzoso avevano accusato i dirigenti federali: "Siamo sempre stati lasciati soli".

Il direttore tecnico Carca, ancora segnato dalla morte di Franzoso, è riuscito a dire poche parole: "Per favore lasciatemi stare. Mi hanno girato il post, non seguo i social. Con Matteo avevo il mio rapporto e nessuno me lo può togliere. Rispetto il dolore della famiglia e non rispondo. Chi mi conosce bene sa quanto soffro".



I funerali e l'attacco di Michele Franzoso Nei giorni della tragedia, gli allenatori avevano lasciato libertà agli atleti. Alcuni erano tornati in Italia per il funerale, altri erano rimasti in Cile. Franzoni, così come il direttore tecnico Carca, avevano continuato gli allenamenti in Sudamerica: "O riprendevo a sciare subito o non sarei più riuscito a farlo", aveva spiegato Franzoni, che in questa stagione ha dedicato i suoi successi all'ex compagno di stanza definendolo «un fratello». Proprio questo ricordo aveva portato alla reazione del fratello di Franzoso, Michele: "Qualcuno ha detto di essere fratello di Matteo. Io sono il suo unico fratello. Io c’ero al funerale, qualcun altro no. È egoista e molto irrispettoso", aveva scritto sui social.



