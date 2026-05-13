Andy Murray torna ad allenare: lo scozzese sarà l'allenatore di Draper

Nel comunicato diffuso, Draper ha ringraziato Delgado: ”Sono molto grato per tutto quello che Jamie Delgado ha fatto per me negli ultimi sei mesi. È un allenatore di livello mondiale e una grande persona”. Draper ha poi confermato l’arrivo di Murray: "Nel frattempo continuerò a essere supportato dall’eccellente team della LTA, con l’aggiunta di Andy Murray, che mi affiancherà durante tutta la stagione sull’erba".