Andy Murray torna ad allenare: lo scozzese sarà l'allenatore di Draper
Andy Murray © afp
Il tennista britannico Jack Draper ha annunciato che lavorerà con Andy Murray, che entrerà nel team come figura di supporto dopo la separazione da Jamie Delgado, allenatore con cui collaborava da circa sei mesi.
Nel comunicato diffuso, Draper ha ringraziato Delgado: ”Sono molto grato per tutto quello che Jamie Delgado ha fatto per me negli ultimi sei mesi. È un allenatore di livello mondiale e una grande persona”. Draper ha poi confermato l’arrivo di Murray: "Nel frattempo continuerò a essere supportato dall’eccellente team della LTA, con l’aggiunta di Andy Murray, che mi affiancherà durante tutta la stagione sull’erba".
Per Murray si tratta di un ritorno nel coaching dopo l’esperienza al fianco di Novak Djokovic, conclusa nel maggio 2025. Di recente l’ex campione scozzese aveva ammesso: "A essere sincero, allenerei ancora. Ho imparato molto, soprattutto su come comunicare con il giocatore e su quanto sia importante ascoltarlo".