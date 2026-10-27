Eurolega, Milano lotta ma crolla ancora: il Panathinaikos vince 80-75

Al rientro dagli spogliatoi l’approccio di Milano è ancora positivo, e la squadra di Poeta riprende il comando grazie ancora a Wright e Cole, a cui si aggiungono anche i punti di Hall e Bolmaro. A 10 minuti dalla fine è 60-61 per la squadra italiana, che nell’ultimo periodo concede poco dal campo, ma manda i greci costantemente in lunetta. Nunn e Lessort non sbagliano i liberi e segnano anche i canestri finali decisivi per la vittoria greca: il Panathinaikos vince 80-75 e trova la settima vittoria consecutiva; sono sette invece le sconfitte per un’Olimpia sempre più in fondo alla classifica.