Eurolega, Milano lotta ma crolla ancora: il Panathinaikos vince 80-75

Non riesce all'Olimpia Milano l’impresa di battere i greci del Panathinaikos, in cima alla classifica di Eurolega già prima di questa sfida. La squadra di Poeta mette però in campo un’ottima prestazione, riuscendo a rispondere colpo su colpo agli avversari e a rimontare anche il -12 maturato a metà terzo quarto trascinata soprattutto da Hall e Booker. Nel finale l’Olimpia cade sotto i colpi del Pana dalla lunetta: ad Atene finisce 80-75.
Milano non riesce a evitare la settima sconfitta in Eurolega nonostante una partita molto equilibrata, e approcciata sin da subito nel modo migliore. La squadra di Poeta nel primo quarto chiude infatti avanti di un punto (19-18) grazie all’ottima partenza di Wright e Cole, che segnano 11 dei primi 13 punti di squadra. Nel secondo periodo i greci crescono, e volano sul +12 grazie a un parziale di 21-8 . I liberi di Booker prima, e le due triple consecutive poi, riportano però l’Olimpia al -3 all’intervallo.
Al rientro dagli spogliatoi l’approccio di Milano è ancora positivo, e la squadra di Poeta riprende il comando grazie ancora a Wright e Cole, a cui si aggiungono anche i punti di Hall e Bolmaro. A 10 minuti dalla fine è 60-61 per la squadra italiana, che nell’ultimo periodo concede poco dal campo, ma manda i greci costantemente in lunetta. Nunn e Lessort non sbagliano i liberi e segnano anche i canestri finali decisivi per la vittoria greca: il Panathinaikos vince 80-75 e trova la settima vittoria consecutiva; sono sette invece le sconfitte per un’Olimpia sempre più in fondo alla classifica.