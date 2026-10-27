Pagelle Roma: Lulli e Rodrigo Mora gioventù al potere, Castro spreca la sua grande occasione
Ottime parate di Gollini soprattutto nel secondo tempo, De Roon e Cristante sicurezze a centrocampodi Enzo Palladini
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ROMA
Gollini 7 - Davvero una grande parata quella sfoderata dopo poco più di mezz'ora di gioco su Adopo, riflesso da grande portiere. All'inizio del secondo tempo non so fa sorprendere da Deiola, Fadera e Rodriguez e Mendy.
Mancini 5 - Prima mezz'ora quasi da attaccante puro, poi è costretto a tornare nella sua posizione naturale, ma fa una gran fatica contro Fadera poi si fa infilare da Maldini per il gol del 2-2.
Dal 37' st Ghilardi 6,5 - Da applausi la sovrapposizione con cross per il gol del 3-2 di Mora.
Ndicka 5,5 - Ha un ficodindia da sbucciare, perché almeno da punto di vista fisico, la marcatura di Nzola non è uno scherzo. Balla un po' su alcune azioni avversarie, anche alla fine su Mendy.
Koulierakis 6 - Una partita ideale per prendere le misure del calcio gasperiniano evoluto, per non soffrire troppo in una fase difensiva facilitata dagli avversari.
Lulli 7 - Ritrova un posto da titolare e ringrazia in meno di un quarto d'ora, andando a segnare un gol di testa chiudendo una perfetta azione "da quinto a quinto" molto gasperiniana. Rete da attaccante vero. Poi un cross perfetto per il 2-1 di Pisilli.
Dal 31' st Rensch sv.
Cristante 6,5 - Accanto a De Roon è facile per tutti giocare, soprattutto quando si possiede la qualità del capitano, che rispetto al solito è anche più intraprendente e arriva varie volte al tiro.
De Roon 6,5 - Professione equilibratore. Gasperini conosce benissimo le doti di questo signore del calcio, sa bene che la squadra intorno a lui si muove come fosse governata da un algoritmo.
Dall'11' st Rodrigo Mora 7 - Per una ventina di minuti fatica a trovare i movimenti giusti sulla destra, poi viene spostato a sinistra e va un po' meglio. Poi però tira fuori da un cilindro quello che nessuno si aspetta; un gol di testa che vale il 3-2.
Pisilli 6,5 - Qualche minuto per scrollarsi di dosso lo shock del rigore provocato, poi va a concludere un'azione perfetta condotta da Mancini e Lulli con il tiro al volo che porta il 2-1.
Molina 6 - Gli lasciano parecchio spazio sulla sinistra e lui ne approfitta un po' pochino rispetto alla qualità che gli appartiene. Dopo lo spavento del gol subito, è però un suo cross a pescare Lulli per l'1-1.
Dal 1' st Wesley 6,5 - Con il suo ingresso, la fascia sinistra della Roma si accende un pochino di più rispetto al primo tempo.
Soulè 6,5 - Prova a dybaleggiare un po' e qualche giocata gli riesce anche: svaria, dribbla, sfiora persino un gol su calcio d'angolo.
Castro 5 - Non si è ancora ambientato al cento per cento nella nuova realtà giallorossa. Riceve pochi palloni, ma in realtà non fa molto per poterli attirare a sé.
Dall'11' st Malen 6 - L'impatto non è da Malen, fatica a entrare nel vivo del gioco offensivo, "mastica" anche una conclusione in maniera insolita. Poi finalmente riesce a segnare il gol del 4-2 ch e interrompe il digiuno.
Allenatore Gasperini 7 - La squadra ha il suo carattere, anche quando cambiano gli interpreti, anche quando c'è turnover.
CAGLIARI
Caprile 6,5; Zè Pedro 5,5, Mina 6, Rodriguez 6; Sugawara 5 (46' st Trepy sv), Romano 5,5, Deiola 6 (31' st Liteta sv), Adopo 6,5 (46' st Massolin sv), Obert 6; Fadera 6,5 (31' st Maldini 7); N'Zola 6,5 (18' st Mendy 6). Allenatore Pisacane 6.