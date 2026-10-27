TORINO-COMO 1-3

Serie A, Torino-Como 1-3: Nico Paz ribalta i granata nel finale

A 10' dalla fine l'argentino prima propizia il pari di Ramon poi in un amen trova il gol del vantaggio di testa. Baturina la chiude nel recupero con la complicità di Vlasic

27 Ott 2026 - 23:09
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Il Como va sotto nel primo tempo, fatica, ma nel finale rimonta il Toro trascinato ancora una volta da Nico Paz. I granata passano avanti al 24’: Ramon perde palla sulla pressione di Fitz-Jim, che serve Adams a centro area, il centravanti scozzese da due passi batte Robert Sanchez e fa 1-0. La squadra di Fabregas tiene il pallone ma fatica a rendersi realmente pericolosa, e il Toro sfiora il 2-0 con Belghali, che sta vivendo un ottimo momento di forma. Abate organizza molto bene la fase di non possesso dei suoi, e tutti i tentativi offensivi del Como non portano a occasioni vere e proprie: all’intervallo è 1-0 per i granata.

Nella ripresa il copione è molto simile, con i lariani a fare la partita e il Toro a chiudersi e cercare di ripartire. Proprio così il Torino sfiora il 2-0, ma Robert Sanchez fa una grandissima parata sul mancino ravvicinato di Gineitis. La partita sembra ormai andare verso la conclusione, ma improvvisamente si sveglia Nico Paz: l’argentino mette in mezzo un cross fantastico per Jacobo Ramon, che di testa trova il gol del pari all’81’. Dopo l’assist, ecco anche il gol: il 10 argentino, trovato all’87’ dal traversone di Yan Couto, segna ancora di testa come a Firenze e ribalta il risultato. Al 92’ c’è spazio anche per Baturina, che torna a segnare dopo un momento di appannamento, e lo fa da due passi dopo una carambola difensiva del Toro. Il Como vince ancora, e lo fa per la terza volta consecutiva in campionato, superando provvisoriamente il Milan al quarto posto. Passo falso per un Toro però ben messo in campo, che conferma i passi in avanti delle ultime settimane.

IL TABELLINO

TORINO (3-5-2): Perri 6; Coco 5, Ismajli 5, Comuzzo 5,5; Belghali 6,5 (44’ s.t. Oristanio s.v.), Vlasic 6, Bragança 6 (44’ s.t. Ilkhan s.v.), Fitz-Jim 6,5 (10’ s.t. Gineitis 6), Cacciamani 6 (10’ s.t. Patterson 5); Simeone 6,5 (29’ s.t. Kulenovic s.v.), Adams 6,5. Allenatore: Ignazio Abate 6

COMO (4-2-3-1): Sanchez 6,5; Couto 6,5, Ramon 6,5, Kempf 6, Valle 5,5 (25’ s.t. Kaiki 6); Perrone 5,5 (13’ s.t. Addai 6 – 33’ s.t. Ricci s.v.), Milla 6,5 (33’ s.t. Smolcic s.v.); Da Cunha 6,5, Nico Paz 7,5, Caqueret 5,5 (13’ s.t. Baturina 6,5); Douvikas 5,5. Allenatore: Cesc Fabregas 6,5

ARBITRO: Collu

MARCATORI: 24’ Simeone (T), 81’ Ramon (C), 87’ Nico Paz (C), 90’+2 Baturina (C)

AMMONITI: Belghali (T)

ESPULSI: -

OPTA FACTS

  • Il Como ha vinto 11 delle 16 trasferte (3N, 2P) disputate in Serie A nel 2026 - lo stesso numero di successi collezionati nelle precedenti 81 gare esterne nel torneo -: nessuna squadra ha fatto meglio nell’anno solare nei cinque maggiori campionati europei - eguagliato il Barcellona (11).
  • Per la prima volta nella sua storia in Serie A, il Como ha segnato almeno 17 gol nelle prime nove partite giocate: superato il record di 16 fissato nel 1950/51.
  • Per la prima volta in Serie A, il Como ha ribaltato il risultato quando si trovava sotto di un gol, grazie a reti segnate dopo l’80’ di gara.
  • Tre delle quattro sconfitte rimediate dal Torino in questo campionato sono arrivate all’Olimpico Grande Torino (contro Milan, Roma e Como).
  • Era dal 21 marzo 2026 che il Torino non subiva almeno tre gol in un match di Serie A; mentre in casa non accadeva dall’8 dicembre 2025, contro il Milan.
  • Ché Adams ha segnato cinque gol nelle ultime otto partite di Serie A: tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 37 gare del massimo torneo.
  • Dall’esordio in Serie A (2024/25), Ché Adams è il giocatore del Torino che conta il maggior numero di reti segnate: 19, almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra (Nikola Vlasic a quota 14).
  • Dall’esordio in Serie A (2024/25), soltanto Lamine Yamal (classe 2007, 33G+30A) è più giovane di Nico Paz (2004) tra i giocatori che hanno segnato più di 20 gol (21 per l’argentino) e più di 15 assist (17) nei cinque maggiori campionati europei.
  • Per la prima volta in carriera in Serie A, Nico Paz ha sia segnato che fornito assist in un singolo match per due volte di fila nel massimo torneo.
  • Jacobo Ramón ha già segnato due gol nelle nove partite di questo campionato: eguagliato il record stagionale in Serie A di due reti nello scorso torneo, ma in 32 sfide.
  • Due dei quattro gol totali di Jacobo Ramón in Serie A sono stati realizzati contro il Torino ed entrambi all’Olimpico Grande Torino.
  • Kian Fitz-Jim ha preso parte a un gol per due match di fila per la prima volta nelle 64 gare disputate finora nei top-10 campionati europei.
  • Martin Baturina ha partecipato a quattro reti (3G+1A) nelle ultime quattro gare esterne del torneo in corso: tante quante in tutte le precedenti 17 trasferte giocate in Serie A.
  • Ché Adams ha tagliato il traguardo delle 200 partite nei cinque maggiori campionati europei.
  • 150ª gara di Ardian Ismajli in Serie A, la 33ª con il Torino.
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