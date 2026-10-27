Serie A, Torino-Como 1-3: Nico Paz ribalta i granata nel finale

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A 10' dalla fine l'argentino prima propizia il pari di Ramon poi in un amen trova il gol del vantaggio di testa. Baturina la chiude nel recupero con la complicità di Vlasic
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Il Como va sotto nel primo tempo, fatica, ma nel finale rimonta il Toro trascinato ancora una volta da Nico Paz. I granata passano avanti al 24’: Ramon perde palla sulla pressione di Fitz-Jim, che serve Adams a centro area, il centravanti scozzese da due passi batte Robert Sanchez e fa 1-0. La squadra di Fabregas tiene il pallone ma fatica a rendersi realmente pericolosa, e il Toro sfiora il 2-0 con Belghali, che sta vivendo un ottimo momento di forma. Abate organizza molto bene la fase di non possesso dei suoi, e tutti i tentativi offensivi del Como non portano a occasioni vere e proprie: all’intervallo è 1-0 per i granata.
Nella ripresa il copione è molto simile, con i lariani a fare la partita e il Toro a chiudersi e cercare di ripartire. Proprio così il Torino sfiora il 2-0, ma Robert Sanchez fa una grandissima parata sul mancino ravvicinato di Gineitis. La partita sembra ormai andare verso la conclusione, ma improvvisamente si sveglia Nico Paz: l’argentino mette in mezzo un cross fantastico per Jacobo Ramon, che di testa trova il gol del pari all’81’. Dopo l’assist, ecco anche il gol: il 10 argentino, trovato all’87’ dal traversone di Yan Couto, segna ancora di testa come a Firenze e ribalta il risultato. Al 92’ c’è spazio anche per Baturina, che torna a segnare dopo un momento di appannamento, e lo fa da due passi dopo una carambola difensiva del Toro. Il Como vince ancora, e lo fa per la terza volta consecutiva in campionato, superando provvisoriamente il Milan al quarto posto. Passo falso per un Toro però ben messo in campo, che conferma i passi in avanti delle ultime settimane.
TORINO (3-5-2): Perri 6; Coco 5, Ismajli 5, Comuzzo 5,5; Belghali 6,5 (44’ s.t. Oristanio s.v.), Vlasic 6, Bragança 6 (44’ s.t. Ilkhan s.v.), Fitz-Jim 6,5 (10’ s.t. Gineitis 6), Cacciamani 6 (10’ s.t. Patterson 5); Simeone 6,5 (29’ s.t. Kulenovic s.v.), Adams 6,5. Allenatore: Ignazio Abate 6
COMO (4-2-3-1): Sanchez 6,5; Couto 6,5, Ramon 6,5, Kempf 6, Valle 5,5 (25’ s.t. Kaiki 6); Perrone 5,5 (13’ s.t. Addai 6 – 33’ s.t. Ricci s.v.), Milla 6,5 (33’ s.t. Smolcic s.v.); Da Cunha 6,5, Nico Paz 7,5, Caqueret 5,5 (13’ s.t. Baturina 6,5); Douvikas 5,5. Allenatore: Cesc Fabregas 6,5
ARBITRO: Collu
MARCATORI: 24’ Simeone (T), 81’ Ramon (C), 87’ Nico Paz (C), 90’+2 Baturina (C)
AMMONITI: Belghali (T)
ESPULSI: -