Serie A, Torino-Como 1-3: Nico Paz ribalta i granata nel finale

Il Como va sotto nel primo tempo, fatica, ma nel finale rimonta il Toro trascinato ancora una volta da Nico Paz. I granata passano avanti al 24’: Ramon perde palla sulla pressione di Fitz-Jim, che serve Adams a centro area, il centravanti scozzese da due passi batte Robert Sanchez e fa 1-0. La squadra di Fabregas tiene il pallone ma fatica a rendersi realmente pericolosa, e il Toro sfiora il 2-0 con Belghali, che sta vivendo un ottimo momento di forma. Abate organizza molto bene la fase di non possesso dei suoi, e tutti i tentativi offensivi del Como non portano a occasioni vere e proprie: all’intervallo è 1-0 per i granata.