Serie A, Roma-Cagliari 4-2: Mora e Malen regalano tre punti a Gasp, show all’Olimpico

LE STATISTICHE

Emanuele Lulli è uno dei due difensori nati dal 2007 in avanti ad aver preso parte ad almeno tre reti nei top-5 campionati europei in corso: tre (2G+1A) come per Xavi Espart (1G+2A).

Oltre a Emanuele Lulli (1G+1A oggi – classe 2007), solo altri tre giocatori nati dal 2007 in avanti hanno sia segnato che fornito assist in almeno un match dei top-5 campionati europei in corso: Wael Mohya (uno - classe 2008), Lamine Yamal e Charalampos Kostoulas (due per entrambi i 2007).

La Roma non rimaneva imbattuta da 17 partite casalinghe consecutive di Serie A (13V, 4N) dal periodo tra dicembre 2015 e febbraio 2017 (24 in quel caso tra Rudi Garcia e Luciano Spalletti - 20V, 4N).

La Roma ha segnato più di un gol in ciascuna delle prime cinque gare casalinghe di questa Serie A, una striscia che i giallorossi non registravano in un singolo campionato di massima serie da novembre 2018-gennaio 2019.

La Roma ha realizzato 23 gol nelle prime nove giornate di questa Serie A e non ne segnava più di 20 a questo punto del torneo dal 2016/17, quando ne aveva messi a segno 23 con Luciano Spalletti in panchina.

Niccolò Pisilli (23 settembre 2004) ha realizzato 10 degli 11 gol segnati tra tutte le competizioni all’Olimpico e dal 2024/25 è uno dei quattro centrocampisti dei top-5 campionati europei nati dal 2004 in avanti ad aver raggiunto la doppia cifra di reti casalinghe, insieme a Saïd El Mala (10, classe 2006), Can Uzun (10, classe 2005) e Nico Paz (14, classe 2004).

Niccolò Pisilli ha segnato tre gol in otto presenze in questa Serie A, uno solo in meno di quelli realizzati in 55 presenze messe assieme nelle precedenti quattro stagioni in massima serie.

Donyell Malen è l’unico giocatore nei top-5 campionati europei ad aver segnato più di 20 gol dal suo esordio in Serie A: 21 - 10 di questi sono arrivati in casa e l’olandese è uno dei cinque giocatori ad aver raggiunto la doppia cifra di gol casalinghi dal 18 gennaio 2026 in questi tornei, insieme a Lamine Yamal (10), Kylian Mbappé (11), Harry Kane (12) e Raphinha (13).

Entrambe le reti di Rodrigo Mora in Serie A sono arrivate da subentrato e il classe 2007 è uno dei due giocatori nati dal 2007 in avanti ad aver segnato più di un gol dalla panchina nei top-5 campionati europei, l’altro è Simone Lontani (due – classe 2008).

Primo assist per Daniele Ghilardi in Serie A e in generale solo la terza partecipazione tra massima serie e Serie B, dopo le due reti con la Sampdoria in cadetteria nel 2023/24.

Nahuel Molina ha fornito due assist in sette presenze in questa Serie A, già tanti quanti quelli serviti nello scorso campionato con l’Atletico Madrid ma in 26 sfide disputate.

250ª presenza per Gianluca Mancini in Serie A con la maglia della Roma: il classe 1996 diventa così il primo difensore a tagliare questo traguardo in giallorosso nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

50ª presenza per Wesley in tutte le competizioni con la Roma.

Con il quinto gol in nove presenze in questa Serie A, Daniel Maldini ha già stabilito il suo miglior bottino realizzativo in una singola stagione di massima serie con un unico club, superando le quattro reti segnate in 11 presenze con il Monza nel 2023/24.Con il quinto gol in nove presenze in questa Serie A, Daniel Maldini ha già stabilito il suo miglior bottino realizzativo in una singola stagione di massima serie con un unico club, superando le quattro reti segnate in 11 presenze con il Monza nel 2023/24.

M'Bala Nzola ha segnato 11 dei 12 rigori calciati in Serie A, il 92% e dalla sua stagione d’esordio nella massima serie (dal 2020/21) nessun giocatore ha fatto meglio tra chi ne ha tirati almeno altrettanti nel periodo in campionato - 92% anche per Hakan Çalhanoglu (23/25).