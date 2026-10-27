Pallone d'Oro 2026, la vittoria (meritata) di Kane ribalta le gerarchie del calcio mondiale

La sensazione è che abbia vinto, dunque, il più meritevole in una delle stagioni comunque più incerte di sempre. Dopo questa assegnazione nasce una domanda. Che cosa deve fare di più uno che a 27 anni è già il miglior goleador all-time della storia dei Mondiali? Parlo ovviamente di Mbappé. Non ha vinto nulla col Real Madrid e la Francia, ma sua la presenza in campo lo rende (probabilmente) il miglior calciatore del pianeta. Non sarà facile per lui continuare con questi ritmi forsennati. Di certo non si fermerà, ora che brama il premio più che mai. Come lui anche il talento spagnolo dei catalani. Entrambi hanno iniziato la nuova stagione da alieni e solo il tempo ci dirà chi dei due vincerà per primo il Pallone d'Oro, se mai lo faranno.