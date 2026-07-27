Torino, dopo Comuzzo anche Perri a un passo

Il Torino scatenato nelle ulitme ore. Dopo aver chiuso l'arrivo di Comuzzo, il ds Petrachi sta per definire un altro acquisto: si tratta di Lucas Perri, estremo difensore brasiliano classe 1997. L'accordo con il suo club, il Leeds, è in via di definizione con gli ultimi dettagli sulle commissioni da sistemare. Contestualmente gli inglesi stanno chiudendo per Trafford dal City che sarà il sostituto di Perri. I tifosi del Toro possono far partire il conto alla rovescia: manca sempre meno all'arrivo del nuovo portiere.