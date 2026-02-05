Milano-Cortina, il presidente Mattarella agli azzurri: "La prima competizione è con se stessi e i propri limiti"

Conto alla rovescia verso la cerimonia di apertura delle Olimpiadi: lavori in corso a San Siro
Il presidente al Villaggio Olimpico: "Ci auguriamo tante medaglie ma quello che è importante è il modo in cui parteciperete"
"La prima competizione è con se stessi e con i propri limiti per superarsi, per migliorarsi, e poi c'è a fianco quella con gli altri partecipanti. Ci auguriamo che siano tante le medaglie ma quello che è importante è il modo in cui parteciperete, con impegno, dando tutto se stessi, con lealtà, con rispetto per gli altri, è una competizione che dà nel mondo uno spettacolo di straordinario valore, di convivenza, di amicizia, di umanità, di serietà". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando gli atleti italiani al Villaggio Olimpico a Milano.
"È un gran piacere incontrarvi, ci siamo, state per cominciare. Naturalmente, alla vigilia dell'apertura, non posso non ricordare che per tutte e tutti voi che siete qui, questo è già un grande successo. Essere stati selezionati, essere in squadra, prendere parte alle Olimpiadi è già un traguardo di estrema importanza, un successo autentico, importante" ha ricordato Mattarella agli atleti. "Presumo anche che non siate appagati da questo, che affronterete le competizioni con l'intenzione di avere altri risultati, altri successi ulteriori ma non va mai dimenticato che la partecipazione è il primo importante traguardo. Poi, naturalmente, la competizione con atleti e atlete da ogni parte del mondo sarà entusiasmante, sarà anche stimolante" ha aggiunto. "Credo che ognuno di voi ricordi che la prima competizione è con se stesse e con i propri limiti per superarsi, per migliorarsi, e poi c'è a fianco quella con gli altri partecipanti. Ci auguriamo che siano tante le medaglie, naturalmente, il presidente Buonfiglio se lo augura fortemente, tutti quanti in Italia ce la auguriamo. Ma quello che è importante è il modo in cui parteciperete, come è sempre avvenuto da parte dei nostri atleti nelle Olimpiadi, con impegno, dando tutto se stessi, con lealtà, con rispetto per gli altri, competizione che dà al mondo uno spettacolo di straordinario valore, di convivenza, di amicizia, di umanità, di serietà. Vi faccio questo augurio. Siate consapevoli di quanto state per fare, lo siete, e vi auguro di ottenere i risultati migliori. Il primo risultato è appunto partecipare con tutti gli altri, con il valore dello sport che manda al mondo un messaggio di pace e di serenità. Grazie per il impegno che mettete, grazie in anticipo perché certamente rendete onore al tricolore, alla nostra bandiera e ai nostri colori. Grazie e in bocca al lupo", ha concluso prima di continuare la visita al Villaggio.
IL PRESIDENTE MATTARELLA A PRANZO CON GLI AZZURRI
Lasagna zucca e formaggio, pesce spada alla griglia con verdure al vapore, torta di mele, e come frutta pere, mele e mandarini. Questo il menù offerto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del suo pranzo al villaggio olimpico con gli atleti azzurri impegnati alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il Capo dello Stato ha pranzato seduto tra gli azzurri dello short track Arianna Fontana e Pietro Sighel. Al suo tavolo solo atleti, di fronte a lui la figlia Laura Mattarella tra gli atleti del pattinaggio, Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto.