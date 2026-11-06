EUROPA LEAGUE

Juventus, vittoria e brividi in Europa League: la furia di Spalletti contro Cabal nel finale

Il tecnico bianconero perde la pazienza con il colombiano, responsabile sul 2-1 dell’AZ come sul 2-2 poi annullato per fuorigioco

06 Nov 2026 - 08:27
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Una vittoria fondamentale per ipotecare la qualificazione agli ottavi di Europa League, ma macchiata da un finale di sofferenza che ha fatto letteralmente infuriare Luciano Spalletti. La Juventus batte l'AZ Alkmaar grazie alle reti di Koopmeiners e Kolo Muani, interrompendo la lunghissima striscia di 17 partite interne senza sconfitte in Europa della formazione olandese. Tuttavia, a far discutere e a dominare la scena è stata la clamorosa sfuriata del tecnico bianconero nei minuti finali.

Il faccia a faccia con Cabal

 Nonostante una partita a lungo controllata e condotta con il doppio vantaggio, la Juventus ha rischiato di compromettere tutto negli ultimi istanti a causa di due gravi disattenzioni difensive.

Il primo campanello d'allarme è scattato in occasione del gol del 2-1 dell'AZ Alkmaar: un pallone perso banalmente da Kelly nella propria trequarti ha dato il via alla ripartenza olandese, culminata nel taglio vincente di Meerdink, dimenticato completamente dalla retroguardia. Pochi minuti dopo, la situazione ha rischiato di ripetersi con Juan Cabal, apparso totalmente fuori posizione e superficiale nella marcatura in un'azione che aveva portato addirittura al 2-2, poi annullato per fuorigioco.

È a quel punto che Spalletti, già in tensione per la scarsa concentrazione mostrata dai suoi nel momento più delicato del match, è letteralmente esploso. Le telecamere hanno immortalato il tecnico faccia a faccia con il difensore colombiano: denti digrignati, gesti ampi e un labiale inequivocabile ripreso a bordo campo — "Ti do un cazzotto, capito? Capito?" —, un avvertimento durissimo per scuotere il giocatore e punire la totale mancanza di reattività tattica. Cabal, in difficoltà, ha ascoltato in silenzio i rimproveri dell'allenatore prima di riprendere la posizione.

Le parole di Spalletti

 Nel dopopartita, pur evitando di affondare il colpo direttamente sui singoli di fronte ai microfoni, l'allenatore della Juventus ha analizzato con lucidità il problema mentale e tattico che continua a preoccuparlo: "La cosa che mi convince meno della Juve? Mi convince quando li vedo avere l'atteggiamento giusto. Quello che mi preoccupa è quando si prende gol e poi: ‘Ma perché quest'altro non viene?'. Oppure: ‘L'ho agganciato, ma qual è il mio? Questo è tuo, questo è mio’. E poi gli altri si muovono, ti vanno a trovare lo spazio, ti bucano con la palla dietro le spalle e vai a prendere un gol per una decisione non presa. Le decisioni non prese sono peggiori di quelle sbagliate, perché se tu decidi, decidi sbagliato e fai una cosa sbagliata, ha meno costo di quella non presa. Quella non presa è la peggiore di tutte le decisioni".

Alla fine i tre punti sono arrivati, ma il messaggio di Spalletti è chiarissimo: in Europa, la minima esitazione o il tentennamento sulle marcature rischiano di costare molto caro.

Leggi anche

Un altro passo avanti della Juve: Spalletti ha ritrovato Kolo Muani e la mentalità giusta

spalletti
cabal
juventus

Ultimi video

01:49
SPAZIO SABATINI SUL COMO DELLE MERAVIGLIE PER INFINITY 5/11 SRV

Como spettacolo, Sabatini: "Come il Milan di Sacchi e Berlusconi"

00:25
Atletico Madrid-Barcellona: domenica 8 novembre alle 21.00 su Italia 1

Atletico Madrid-Barcellona: domenica 8 novembre alle 21.00 su Italia 1

05:05
DICH SPALLETTI POST AZ ALKMAAR DICH

Spalletti: "Juve con atteggiamento coraggioso, ma altri 5' e la pareggiavano"

01:26
DICH KOOPMEINERS POST AZ ALKMAAR DICH

Juve, Koopmeiners: "Vittoria importante per il morale"

01:14
DICH BARTESAGHI POST EUROPA LEAGUE DICH

Milan, Bartesaghi: "Stasera gara peggiore di tutte, sbagliato l'atteggiamento"

01:32
CLIP ARSENAL GIA' NATALE MCH

Arsenal, è già Natale. Lo spot con Colin Firth ispirato a Love Actually

01:16
DICH CONVOCATI MANCINI DICH

Nazionale, Mancini annuncia i convocati per Francia e Belgio

01:43
CR7, un film per l'addio alla nazionale

CR7, un film per l'addio alla nazionale

01:54
Tragedia Jesus De Miguel, oggi i funerali

Tragedia Jesus De Miguel, oggi i funerali

02:15
Allegri, che tracollo! È il momento più buio

Allegri, che tracollo! È il momento più buio

01:40
LIVE CRISI NAPOLI CON LANDONI DA OPORTO PER INFINITY 5/11 SRV

Napoli, tutti bocciati: squadra in ritiro

02:21
SPAZIO SABATINI SU CRISI NAPOLI PER INFINITY 5/11 SRV

Bufera Napoli, Sabatini: "Spogliatoio da ricompattare"

01:29
LIVE ULTIME MILAN DA PIAZZA DUOMO CON RAIMONDI PER INFINITY 5/11 SRV

Milan, le ultime verso il Ferencvaros

01:02
LIVE SUPERCOMO CON GOZZO DALLE RIVE DEL LARIO PER INFINITY 5/11 SRV

Super Como, le reazioni dal lago

01:20
LIVE ULTIME JUVE DALL'OLANDA CON BALZARINI PER INFINITY 5/11 SRV

Juve, le ultime dall'Olanda verso l'Az

01:49
SPAZIO SABATINI SUL COMO DELLE MERAVIGLIE PER INFINITY 5/11 SRV

Como spettacolo, Sabatini: "Come il Milan di Sacchi e Berlusconi"

I più visti di Juventus

DICH SPALLETTI POST AZ ALKMAAR DICH

Spalletti: "Juve con atteggiamento coraggioso, ma altri 5' e la pareggiavano"

Giovanni Carnevali e Gianluca Ferrero

Juve, Carnevali: "Un altro CR7? Compreremo chi potremo. Sosteniamo Spalletti"

Yildiz vede la fine del calvario: partito il countdown per il rientro

 Woltemade Kolo Muani

Spalletti raccoglie i cocci e valuta le scelte per l'AZ: Kolo Muani annunciato dal primo minuto

Il Fattore K stende l'AZ Alkmaar e lancia la Juve in Europa: ma che brividi nel finale

Luciano Spalletti

Spalletti riparte dal Napoli ma è sempre sotto esame, a incominciare da Alkmaar

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:30
Torino: 50 anni senza Ferrini, domenica una messa al Filadelfia
09:40
Le partite del weekend in Europa: Alvarez contro Yamal su Mediaset
09:05
Milan, Amorim tiene a rapporto la squadra nello spogliatoio dopo la sconfitta
08:42
Milan-Ferencvaros, anche Ceferin a San Siro: in regalo una maglia rossonera
23:58
Juve, Kolo Muani: "Eravamo sull'orlo di una crisi, stasera torniamo con i tre punti e siamo contenti"