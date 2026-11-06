Juventus, vittoria e brividi in Europa League: la furia di Spalletti contro Cabal nel finale

Nel dopopartita, pur evitando di affondare il colpo direttamente sui singoli di fronte ai microfoni, l'allenatore della Juventus ha analizzato con lucidità il problema mentale e tattico che continua a preoccuparlo: "La cosa che mi convince meno della Juve? Mi convince quando li vedo avere l'atteggiamento giusto. Quello che mi preoccupa è quando si prende gol e poi: ‘Ma perché quest'altro non viene?'. Oppure: ‘L'ho agganciato, ma qual è il mio? Questo è tuo, questo è mio’. E poi gli altri si muovono, ti vanno a trovare lo spazio, ti bucano con la palla dietro le spalle e vai a prendere un gol per una decisione non presa. Le decisioni non prese sono peggiori di quelle sbagliate, perché se tu decidi, decidi sbagliato e fai una cosa sbagliata, ha meno costo di quella non presa. Quella non presa è la peggiore di tutte le decisioni".