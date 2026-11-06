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Range Rover "a domicilio" per la moglie di Ronaldo

Georgina Rodriguez si è fatta consegnare direttamente a casa il suo nuovo SUV

di Redazione Drive Up
06 Nov 2026 - 08:06
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Mentre il mondo del calcio si ferma per elaborare il "lutto" sportivo del ritiro di Cristiano Ronaldo dalla nazionale portoghese dopo ventitré anni di record, duecentotrentaquattro presenze e centoquarantasei reti,  la moglie Georgina Rodríguez non accenna a rallentare nemmeno per un secondo. L'influencer argentina ha scelto proprio il giorno dell'annuncio del fuoriclasse per pubblicare su Instagram un reel che documenta la consegna a domicilio di un SUV di lusso.

Arriva a casa
Il mezzo protagonista della consegna, è una Range Rover vestita con l'esclusiva tonalità Batumi Gold, una delle opzioni cromatiche più ricercate nella gamma 2026, con prezzi ben oltre i centomila euro a seconda degli allestimenti. Un acquisto che arricchisce un garage già stracolmo e fa da pendant a un anno interamente scandito da eccessi da capogiro: dalla Bugatti da oltre tredici milioni di dollari condivisa a marzo con Ronaldo al rosario di sette milioni di euro sfoggiato al Met Gala di maggio.
Garage da sogno
La coincidenza temporale tra l'addio di Ronaldo alla maglia del Portogallo e il regalo di Georgina ha scatenato l'inevitabile cortocircuito tra i commenti social. Una passione per le quattro ruote d'altronde ben radicata nella coppia, considerando che in passato è stata proprio Georgina a regalare a Ronaldo una Mercedes-AMG G 63, una Cadillac Escalade e una Rolls-Royce Dawn natalizia da oltre trecentotrenta mila euro.

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