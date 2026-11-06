Range Rover "a domicilio" per la moglie di Ronaldo
Georgina Rodriguez si è fatta consegnare direttamente a casa il suo nuovo SUVdi Redazione Drive Up
Mentre il mondo del calcio si ferma per elaborare il "lutto" sportivo del ritiro di Cristiano Ronaldo dalla nazionale portoghese dopo ventitré anni di record, duecentotrentaquattro presenze e centoquarantasei reti, la moglie Georgina Rodríguez non accenna a rallentare nemmeno per un secondo. L'influencer argentina ha scelto proprio il giorno dell'annuncio del fuoriclasse per pubblicare su Instagram un reel che documenta la consegna a domicilio di un SUV di lusso.
Arriva a casa
Il mezzo protagonista della consegna, è una Range Rover vestita con l'esclusiva tonalità Batumi Gold, una delle opzioni cromatiche più ricercate nella gamma 2026, con prezzi ben oltre i centomila euro a seconda degli allestimenti. Un acquisto che arricchisce un garage già stracolmo e fa da pendant a un anno interamente scandito da eccessi da capogiro: dalla Bugatti da oltre tredici milioni di dollari condivisa a marzo con Ronaldo al rosario di sette milioni di euro sfoggiato al Met Gala di maggio.
Garage da sogno
La coincidenza temporale tra l'addio di Ronaldo alla maglia del Portogallo e il regalo di Georgina ha scatenato l'inevitabile cortocircuito tra i commenti social. Una passione per le quattro ruote d'altronde ben radicata nella coppia, considerando che in passato è stata proprio Georgina a regalare a Ronaldo una Mercedes-AMG G 63, una Cadillac Escalade e una Rolls-Royce Dawn natalizia da oltre trecentotrenta mila euro.