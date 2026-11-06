Europa League, la situazione dopo 4 partite: cosa serve a Juventus e Milan per qualificarsi

Con le partite di ieri, anche l'Europa League è arrivata a metà del guado: quattro partite giocate nella League Phase, quattro ne restano per sperare di arrivare nelle prime 8 e dunque qualificarsi direttamente agli ottavi di finale o quantomeno stare nelle prime 24 per passare dal playoff. Le ultime otto, invece, saranno eliminate. Per restare nella top 8 dovrebbero servire tra i 14 e 16 punti.
Europa League, la classifica
La terza vittoria, che si unisce al pareggio contro il Rennes, lascia la Juventus nella parte alta della classifica (quinta) con 10 punti, assieme a Union Saint-Gilloise e Olympiacos, a due punti dalle capoliste Benfica, Bournemouth e Ferencvaros mentre il Milan al momento è 28° (un solo successo e tre sconfitte) e virtualmente eliminato. Clicca qui per vedere la classifica completa
Il calendario della Juventus
I bianconeri di Spalletti nelle prossime due partite hanno la chance di chiudere il discorso qualificazione, e grandi possibilità di ottenere il pass diretto: prima l'Omonia in casa poi l'Hapoel Beer Sheva a Bucarest; infine, e saranno gli impegni più complessi, Ferencvaros in trasferta e Real Sociedad allo Stadium. Mancano 4-6 punti per gli ottavi, ampiamente alla portata.
Il calendario del Milan
I rossoneri di Amorim hanno affrontato una prima parte di calendario difficile: non a caso Benfica, Bournemouth e Ferencvaros sono ai piani alti mentre l'unica vittoria è arrivata col Salisburgo. Le prossime due partite non saranno comunque semplici, Olympiacos ad Atene e Sunderland a San Siro, ma Levski Sofia in Bulgaria e Ararat in casa dovranno come minimo portare quei 6 punti che basteranno per stare almeno nei playoff. Se il Milan cambiasse marcia e facesse bottino pieno, salendo a 15 punti, potrebbe invece strappare gli ottavi diretti.