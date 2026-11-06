Europa League, la situazione dopo 4 partite: cosa serve a Juventus e Milan per qualificarsi

I rossoneri di Amorim hanno affrontato una prima parte di calendario difficile: non a caso Benfica, Bournemouth e Ferencvaros sono ai piani alti mentre l'unica vittoria è arrivata col Salisburgo. Le prossime due partite non saranno comunque semplici, Olympiacos ad Atene e Sunderland a San Siro, ma Levski Sofia in Bulgaria e Ararat in casa dovranno come minimo portare quei 6 punti che basteranno per stare almeno nei playoff. Se il Milan cambiasse marcia e facesse bottino pieno, salendo a 15 punti, potrebbe invece strappare gli ottavi diretti.