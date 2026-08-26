Chi si rivede: Rodrigo Palacio giocatore di basket in Argentina

L'ex Genoa e Inter Palacio sorprende sul parquet giocano nella Liga Intermedia di basket a Tres Arroyos con Tresa Básquet

26 Ago 2026 - 13:00
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© Instagram Juan Videira

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Sorpresa sul parquet del Club Quilmes di Tres Arroyos, dove l'ex attaccante di Genoa, Inter, Bologna e Brescia (e della Nazionale argentina) Rodrigo Palacio ha debuttato nella Liga Intermedia di pallacanestro vestendo la maglia di Tresa Básquet.

"Il Trenza" (che infatti ha ancora la sua classica treccina) ha offerto una prestazione decisiva nella vittoria 73-54 nei quarti di finale contro La Torcacita, garantendo l'accesso alle semifinali del torneo. Il 44enne si è distinto per umiltà e profilo basso dentro e fuori dal campo. Ki scire segba 12 punti, 6 assist e 5 palle rubate.

Palacio (fotografato da Juan Videira su Instagram) ha confermato così la propria passione per il basket, sport già praticato dopo il ritiro dal calcio e vissuto oggi con grande entusiasmo sul parquet de "La Caldera".

© Instagram Juan Videira

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