Chi si rivede: Rodrigo Palacio giocatore di basket in Argentina

"Il Trenza" (che infatti ha ancora la sua classica treccina) ha offerto una prestazione decisiva nella vittoria 73-54 nei quarti di finale contro La Torcacita, garantendo l'accesso alle semifinali del torneo. Il 44enne si è distinto per umiltà e profilo basso dentro e fuori dal campo. Ki scire segba 12 punti, 6 assist e 5 palle rubate.