Juventus: l'Atletico Madrid sonda David, Sorloth il preferito di Spalletti

Sì perché se da un lato i bianconeri vogliono cedere David, dall'altro sono sempre in cerca di un attaccante con caratteristiche diverse da Kolo Muani e in cima alla lista è presente, ormai da tempo, il nome di Alexander Sorloth, reduce da un Mondiale non esaltante e in cerca di una nuova sfida. Al momento, però, Giuntoli, Ottolini e Massara non possono affondare il colpo a causa del poco spazio presente in rosa. Ecco perché un'eventuale partenza di David verso Madrid sarebbe un grande assist alla dirigenza bianconera, con Sorloth, il preferito di Spalletti da tempo, pronto a fare il percorso inverso. E potrebbe anche non essere finita qui.