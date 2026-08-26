Juventus: l'Atletico Madrid sonda David, Sorloth il preferito di Spalletti

Jonathan David potrebbe lasciare la Juventus. Dopo aver rifiutato tutte le proposte fin qui arrivate, per l'attaccante canadese si apre la possibilità concreta di lasciare Torino. Nelle scorse ore, infatti, l'Atletico Madrid ha sondato il terreno per capire le richieste della Juventus: ancora non c'è nessuna trattativa in corso, ma i Colchoneros, che cercano un attaccante, si sono informati sulle eventuali condizioni dell'affare. Con lo stesso David che ha aperto alla possibilità di andare in Spagna. Potrebbe dunque aprirsi un'importante asse di mercato tra Madrid e Torino.
Sorloth verso Torino
Sì perché se da un lato i bianconeri vogliono cedere David, dall'altro sono sempre in cerca di un attaccante con caratteristiche diverse da Kolo Muani e in cima alla lista è presente, ormai da tempo, il nome di Alexander Sorloth, reduce da un Mondiale non esaltante e in cerca di una nuova sfida. Al momento, però, Giuntoli, Ottolini e Massara non possono affondare il colpo a causa del poco spazio presente in rosa. Ecco perché un'eventuale partenza di David verso Madrid sarebbe un grande assist alla dirigenza bianconera, con Sorloth, il preferito di Spalletti da tempo, pronto a fare il percorso inverso. E potrebbe anche non essere finita qui.
Anche Nico Gonzalez a Madrid?
Infatti, resta sempre vivo l'interesse dell'Atletico Madrid per Nico Gonzalez, che nell'ultima stagione ha vestito proprio la maglia dei Colchoneros. Dopo il mancato riscatto, la squadra allenata dal Cholo Simeone sta continuando a dialogare con la Juventus per trovare una soluzione e riportare l'argentino a Madrid. Nei colloqui tra i club si è sempre parlato di operazioni con diritto di riscatto, formula che però al momento non convince a pieno entrambi le parti. Per il momento, la trattativa resta aperta con entrambe le società che puntano a ottenere uno scambio di prestiti per sistemare le proprie rose. Con la new entry David che potrebbe seguire Nico in Spagna.