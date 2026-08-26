Juve, Spalletti sorride: Gatti ed Ekhator si allenano in gruppo

Arrivano buone notizie per Luciano Spalletti in vista della sfida contro il Parma, gara valida per la seconda giornata di campionato e in programma sabato 29 agosto alle 20:45. Nel corso dell'allenamento odierno, Federico Gatti e Jeff Ekhator si sono allenati in gruppo e puntano a tornare in campo sabato. Il difensore aveva subito un colpo alla caviglia nel corso dell'amichevole in famiglia con la Next Gen, mentre l'attaccante si è fatto male dopo pochi minuti nella prima amichevole pre-stagionale contro il Basilea.