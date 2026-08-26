Max Verstappen contro tutti: Red Bull lo sfida sui go-kart

Max Verstappen è il pilota più discusso e chiacchierato della Formula 1. Soprannominato "Mad Max" per il suo stile di guida aggressivo e per un atteggiamento non di certo accomodante con chi gli fa le domande. D'altronde i campioni sono - anche - così: sprezzanti, altezzosi, chiusi in loro stessi e polemici. Il suo addio al Circus sembrava a un passo, poi il rinnovo con Red Bull: più di una scuderia, quasi una famiglia a cui Max ha fatto passare qualche patema d'animo. Gli austriaci hanno deciso di "fargliela pagare".

Uno così non lo fermi

La stagione 2026 di Formula 1 non sta decisamente mantenendo il livello a cui Verstappen è e ha abituato. Cambio di regolamento e incertezze legate alla nuova power unit minano la stabilità di un progetto sportivo che, per quest'anno, finirà senza troppe aspettative. Il mondiale è un miraggio ma il fuoco di Verstappen brucia altrove: nelle corse GT e in qualunque competizione dove possa mettersi in gioco. Red Bull, che lo conosce bene, ha organizzato una sfida molto particolare che lo vedrà competere contro altri 100 piloti.

Contro tutti

Si chiama "Max vs 100" ed è l'ultima, folle, idea di un'azienda che ha reinventato il marketing nello sport. La gara di go-kart funziona in modo semplice: Verstappen parte dalle retrovie e cerca di superare tutti gli altri. Il centinaio di concorrenti è stato selezionato da Red Bull e comprende atleti, creator, personaggi pubblici e semplici appassionati. L'autodromo è quello di Silverstone - adeguatamente modificato - dove la bandiera a scacchi sventolerà il 16 settembre: il giorno in cui Max Verstappen renderà la vita un inferno a chi pensava di divertirsi sui kart.