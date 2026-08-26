Maturro lascia il Genoa: ufficiale il passaggio allo Shakhtar Donetsk

26 Ago 2026 - 12:55
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© shakhtar.com

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Il difensore centrale ventunenne Alan Matturro si trasferisce allo Shakhtar Donetsk dal Genoa, club di Serie A italiana. Il contratto del calciatore scade il 31 luglio 2031.

Alan Matturro è cresciuto nel settore giovanile del Defensor, squadra uruguaiana, esordendo in prima squadra nel novembre 2021 e collezionando 33 presenze (2 gol, 2 assist). Nel gennaio 2023 si è trasferito al Genoa, dove ha disputato 24 partite in due stagioni e mezzo (19 in Serie A, 2 in Serie B e 3 in Coppa Italia). Nella stagione 2025/26 ha trascorso un periodo in prestito al Levante, squadra della Liga (21 partite, 1 gol, 1 assist). In totale, ha collezionato 79 presenze in carriera da professionista (3 gol, 3 assist, 5 cartellini gialli, 1 cartellino rosso). Vincitore della Coppa d'Uruguay (2022).

Alan Matturro ha rappresentato l'Uruguay a livello giovanile internazionale. Con l'Uruguay U20 ha vinto la Coppa del Mondo FIFA U20 del 2023, giocando tutte e 7 le partite dall'inizio alla fine, segnando 1 gol e fornendo 1 assist. Gli è stato anche assegnato il Pallone d'Argento come secondo miglior giocatore del torneo.

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