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IN EUROPA LEAGUE

"Dusan, Dusan": boato dei tifosi del Besiktas per Vlahovic, ma il suo debutto è senza gol

Debutto senza gol per Dusan Vlahovic con la maglia del Besiktas. L'ex Juve è entrato in campo al minuto 60' della sfida casalinga contro il Kauno Zalgiris, valida per l’andata dei playoff di Europa League. Tutto facile per la squadra di Vincenzo Italiano che si è imposta per 3-0. L'ingresso in campo dell'attaccante serbo è stato accompagnato dal coro 'Dusan, Dusan' intonato dai tifosi turchi. "Sono molto contento per il mio esordio con il Beşiktaş - ha scritto Vlahovic in un post su Instagram - Continuerò a lavorare duro per raggiungere la mia forma migliore e aiutare la squadra il più possibile. Grande prestazione e una vittoria strameritata da parte di tutta la squadra. Grazie ai nostri tifosi per l’incredibile supporto e l’atmosfera! Passo dopo passo, sempre affamati".

21 Ago 2026 - 10:47
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